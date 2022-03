SERIE B – Anticipi, alla Cremonese il big-match col Brescia. Colpi esterni di Monza e Pisa

La Cremonese si aggiudica il big–match della 28esima giornata e balza in vetta alla classifica, sorpassando tutta la compagnia. In primis, il Brescia, battuto 2-1 in rimonta, grazie ai gol di Gaetano e di Di Carmine, a pochi minuti dal triplice fischio, che ribaltano l’iniziale vantaggio di Cistana. E ancora: il Pisa sale a quota 52, dopo aver battuto, col minimo sforzo, il Pordenone, fanalino di coda. A segno Torregrossa. Colpo esterno, in nove contro undici, del Monza sul campo del Cittadella: vantaggio ospite di Valoti, pari di Baldini su rigore, gol partita di Ciurria al 93′, con il Monza in doppia inferiorità numerica per le espulsioni di Carlos Augusto e Donati.

Altre gare: Como-Spal 0-2, Parma-Reggina 1-1.

La classifica parziale: Cremonese 53; Lecce e Pisa 52; Brescia 51; Monza 48; Benevento 47; Frosinone 44, Cittadella e Ascoli 42.

Domani il Lecce, al “Curi” di Perugia, dovrà rispondere ai grigiorossi, provvisori leader della classifica. Rinviata Cosenza-Benevento per casi di Covid nel club campano.

