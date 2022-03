VIRTUS FRANCAVILLA – La grande beffa arriva sui titoli di coda: il derby è del Bari

Grande beffa per la Virtus Francavilla, battuta all’ultimo respiro a Bari su un campo al limite della praticabilità. Una vittoria che permette ai biancorossi di allungare in classifica sul secondo posto, vista la sconfitta del Catanzaro sul campo del Monopoli.

Il vantaggio barese arriva al 21′ del primo tempo con Cheddira che premia un cross di Maita, appoggiando in rete comodamente. La Virtus si riscatta in avvio di riprea col pari di Maiorino su punizione dalla distanza: Frattali non può nulla. I padroni di casa, però, non demordono e Nobile deve superarsi ancora su Cheddira attorno alla mezzora. I biancazzurri sembrano tenere bene, ma proprio al 92′, una ripartenza di Citro è letale per Nobile. Il mancino dell’attaccante del Bari tocca la traversa e s’infila in porta, facendo esplodere la gioia del San Nicola.

Punita proprio all’ultimo secondo la squadra di Roberto Taurino che se avesse portato a casa un punto, non avrebbe fatto gridare allo scandalo. Nel prossimo turno, Patierno e compagni se la vedranno con la Paganese tra le mura amiche, domenica alle 17.30. La corsa playoff continua.

IL TABELLINO

Bari, stadio San Nicola

sabato 5 marzo 2022, ore 17.30

Serie C/C 2021-22, giornata 30

BARI-VIRTUS FRANCAVILLA 2-1

RETI: 21′ Cheddira (B), 57′ Maiorino (VF), 90+2′ Citro (B)

BARI (4-3-1-2): Frattali; Celiento, Terranova, Gigliotti (82′ Di Cesare), Ricci; Malta, Maiello (69′ Mallamo), D’Errico; Galano (70′ Botta); Antenucci (83′ Citro), Cheddira (84′ Simeri). A disp. Polverino, Plitko, Mazzotta, Paponi, Bianco, Misuraca, Scavone. All. Mignani.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-2-1): Nobile; Delvino (46′ Franco), Miceli (20′ Gianfreda), Idda; Pierno, Prezioso, Toscano, Ingrosso; Maiorino (77′ Ventola), Mastropietro (76′ Carella); Patierno (87′ Perez). A disp. Cassano, Feltrin, Rizzo, Pendinelli, De Maria. All. Taurino.

ARBITRO: Monaldi di Macerata.

NOTE: ammoniti Celiento, Gigliotti, Antenucci, Citro (B), Pierno, Prezioso, Toscano, Ingrosso, Ventola (VF).

(foto: Maiorino, autore del momentaneo pari biancazzurro – archivio Miglietta)