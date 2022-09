TARANTO – Presentato in conferenza stampa il tandem Capuano-Evangelisti

Dopo gli esoneri di Dionisio e Di Costanzo, il Taranto ha ufficializzato il nuovo direttore sportivo Luca Evangelisti ed il tecnico Eziolino Capuano. Queste le dichiarazioni rilasciate da entrambi nella conferenza stampa di presentazione:

CAPUANO – “Ringrazio chi mi ha dato questa opportunità. Sono venuto a Taranto senza vedere squadra e classifica. Il mio desiderio era quello di ritornare in questa piazza. Le simpatie cerco di accattivarmele con il lavoro. Il mio cavallo di battaglia è il 3-5-2 e proporrò questo modulo. Sappiamo che dobbiamo intervenire, ma lo dobbiamo fare cautamente. A noi interessa l’atteggiamento della squadra che deve essere ignorante dal punto di vista calcistico, quello che voglio vedere è l’aspetto mentale. La squadra deve rendersi conto della maglia che indossa. Ho visto un gruppo che ha lavorato bene. Per ora questi giocatori sono i più forti del mondo”



EVANGELISTI – “Sicuramente conosco la squadra. L’organico va completato, la società ha la possibilità di intervenire, ma deve essere fatto per fare un salto di qualità. In questo momento dobbiamo fare più punti possibili per arrivare quanto più vicini ai playoff. Credo che questa squadra sia stata etichettata con molte incertezze. Ci sono giocatori validi, ma devono lavorare ed essere protetti. Questa è una squadra giovane che ha avuto delle difficoltà mentali in queste due partite. Mio figlio? Con Capuano chi merita gioca, perciò non sono per niente imbarazzato”.