TARANTO – Niente gol anche ad Avellino col Giugliano

Il Taranto pareggia ad Avellino con il Giugliano. Anche questa gara si conclude a reti bianche e per gli ionici si tratta del settimo pareggio senza marcature nel girone di ritorno.

LA CRONACA: La prima azione degna di nota è di marca rossoblù: al 4’ Romano colpisce di testa, esce a vuoto Sassi ma per sua fortuna la sfera termina alta. La partita è viva ed il Taranto prova a farsi pericoloso al 23’: Bifulco pesca Tommasini che si attarda però nella conclusione, Ciro Pozziello è prodigioso nella chiusura. Il Giugliano si vede per la prima volta al 24’: il diagonale di La Monica è alto. I padroni di casa crescono: al 32’ Iglio, dalla destra, crossa in area, Salvemini con la testa spedisce la sfera di poco a lato. Al 41’ ci provano ancora i campani: sinistro da fuori di Ciro Poziello, respinge con i pugni Vannucchi. I padroni di casa provano a chiudere la prima frazione in vantaggio: al 46’ Iglio colpisce di esterno destro da fuori, sfera di poco sul fondo. La prima parte di gara si conclude a reti bianche.

In apertura di secondo tempo è ancora la compagine gialloblù a rendersi pericolosa: al 52’ La Monica da buona posizione la spara fuori. Il Taranto risponde e si rende pericolosissimo al 69’: Mazza calcia dalla bandierina per la testa di Romano, sfera centrale e bloccata da Sassi. Nel secondo tempo i ritmi sono molto più bassi rispetto alla prima frazione e le azioni scarseggiano. All’83’ ci prova il Giugliano con la punizione di Rizzo che termina comodamente tra le braccia di Vannucchi. La gara termina a reti bianche dopo tre minuti di recupero. Il Taranto domenica prossima affronterà allo Iacovone il Picerno.

IL TABELLINO

Avellino, Stadio “Partenio Lombardi”

sabato 4 marzo 2023, ore 14:30

Serie C/C 2022/23 – Giornata 30

GIUGLIANO-TARANTO 0-0

GIUGLIANO (3-5-2): Sassi – Biasol (46’ Scognamiglio), Zullo, C. Poziello – Iglio (72’ Eyango), Felippe, Ceparano (46’ Di Dio) R. Poziello (46’ Gladestony), Oyewale – Salvemini, La Monica (65’ Rizzo). A disp.: Viscovo, Siamatas, Felici, Rondinella, Mesisca, Ciuferri, De Francesco, Gomez, Ghisolfi. All.: Arturo Di Napoli.

TARANTO (3-5-2): Vannucchi – Evangelisti, Antonini, Formiconi – Mastromonaco, Romano(71’ Diaby), Mazza, Labriola (46’ Provenzano), Ferrara – Bifulco (67’ Rossetti), Tommasini (46’ Semprini). A disp.: Loliva, Manetta, Nocciolini, Fontana, Citarella, Sciacca, Finocchi, Canalicchio, Boccadamo. All.: Ezio Capuano

ARBITRI: Mattia Caldera di Como. (Biffi-Palo. IV: Di Mario)

NOTE: Ammoniti: La Monica (G), Zullo (G), Biasol (G), Oyewale (G), Antonini (T).

