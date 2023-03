LECCE – Primavera, l’Inter rallenta la corsa dei baby giallorossi

S’interrompe la serie di vittorie consecutive per il Lecce Primavera che, comunque, coglie un buon punto sul campo dell’Inter campione in carica. Reti bianche a “Interello” con match decisamente bloccato e tattico nella prima parte di gara, più frizzante nella ripresa con diverse palle gol soprattutto di marca giallorossa.

Nei primi 45 minuti, l’unica minaccia ad una delle due porte la reca Vulturar con un bel tiro di controbalzo al minuto 18, palla che sfiora l’incrocio. Per il resto, squadre chiuse e difese super efficienti.

Nella ripresa cambia la gara e si fa subito vedere il Lecce con un diagonale di Dorgu, largo di un paio di metri. Poco prima lo stesso Dorgu stava per pasticciare in un retropassaggio che, per poco, non viene sfruttato da Esposito. Al 60′ va al tiro Vulturar, palla bloccata da Botis senza problemi. Il Lecce sale di tono e Berisha saggia i riflessi del portiere nerazzurro con un destro a giro dai 20 metri su calcio piazzato: anche stavolta, Botis è attento. L’Inter risponde con un’iniziativa di Stankovic per Akinsanmiro che colpisce l’esterno della rete, pressato da Dorgu. Palla gol nitida per i padroni di casa al 66′: ancora Stankovic, palla dentro per Martini che, dal limite dell’area piccola, impatta male il pallone col piatto e Borbei sventa la minaccia. Si sgancia Munoz sulla fascia ma Botis gli chiude lo specchio in uscita. Entra Daka e dà un po’ di brio in più alla squadra di Coppitelli: l’italo-albanese mette al centro un cross perfetto che Burnete spedisce a lato di un soffio, minuto 77. Ora i salentini sono padroni del campo: minuto 79, iniziativa di Berisha per Burnete, assist al centro per Bruhn, anticipato nel momento del tiro a botta sicura. Ancora Daka, a sei dal 90′, si presenta davanti a Botis che gli chiude lo specchio con esperienza. Gran palla gol per il capocannoniere del Lecce all’85’: perfetta palla in mezzo di Vulturar, stop di petto del 9 giallorosso e girata in porta che sfila alta di un metro.

È l’ultima occasione della gara, ben giocata da entrambe le squadre. Un pizzico di rammarico in più per il Lecce, autore di un bel secondo tempo e che, comunque, conserva il comando della classifica con tre punti di vantaggio sulla Roma, in attesa che giochi la Juventus che potrebbe portarsi a meno due. Ad ogni modo, sono undici i risultati utili consecutivi per la Primavera giallorossa.

Domenica 19, ore 15, trasferta a Cagliari per Burnete e compagni.

—

IL TABELLINO

Milano, c.s. “G. Facchetti”

domenica 5 marzo 2023, ore 11

Primavera 1 2022/23, giornata 22

INTER-LECCE 0-0

INTER (4-3-3): Botis – Dervishi, Kassama, Fontanarosa, Stabile – Di Maggio (58′ Martini), Stankovic, Akinsanmiro (86′ Grygar) – Owusu (58′ Curatolo), Esposito, Iliev (73′ Sarr). A disp. Bonardi, Tommasi, Matjaz, Biral, Stante, Di Pentima, Pelamatti, Pozzi. All.: Gabriele Bonacina (Christian Chivu squalificato).

LECCE (4-3-3): Borbei – Munoz, Pascalau, Hasic, Dorgu – Berisha, Vulturar, McJannet (58′ Samek) – Corfitzen (76′ Bruhn), Burnete, Salomaa (58′ Daka). A disp.: Moccia, Russo, Bruns, Ciucci, Hegland, Kljun. All.: Federico Coppitelli.

ARBITRO: Michele Giordano sez. Novara.

NOTE: ammoniti Owusu, Martini, Kassama (I), Dorgu, Burnete (L). Fine pt. 45’00.