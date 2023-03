LECCE – Baroni, dall’Inter all’Inter: “All’esordio c’erano incertezze ma lo spirito c’era e servirà anche domani”. I convocati

Il Lecce torna in trasferta e lo fa chiamato a misurarsi su un campo difficile per eccellenza come San Siro, dove domani affronterà l’Inter. A presentare la gara con i nerazzurri come di consueto mister Marco Baroni.

Il tecnico ha aperto la conferenza parlando delle condizioni della squadra: “Sta bene, si è preparata ad una partita difficile e proibitiva, ma c’è entusiasmo, voglia e determinazione di andare a giocare in uno stadio prestigioso contro una grandissima squadra a livello internazionale. Al di là delle assenze di Baschirotto, Dermaku, Pongracic e Persson abbiamo recuperato Askildsen e Banda. Aspettiamo Lameck se tutto va bene domani mattina”.

I nerazzurri sono avversario di appurata qualità: “L’Inter non dipende da Lautaro. E’ pazzesco, straordinario, ma l’Inter ha una rosa importante. Sono partite complicate, difficili, ma è all’interno di queste difficoltà che c’è la sfida da parte nostra. Noi troviamo l’Inter stramotivata, il momento è importante e difficilmente le squadre così sbagliano due volte. Quando vai in uno stadio così ci devi mettere molto del tuo con gioia, entusiasmo e opportunità”.

I tifosi potranno dare quindi una mano alla squadra: “Posso essere contento per i nostri tifosi perché abbiamo sofferto tanto. Dobbiamo fare tesoro dell’opportunità di avere i nostri tifosi ed è importante quello che avviene all’interno del rettangolo di gioco. Tutti dobbiamo fare uno spettacolo nel modo giusto contraddistinguendo il popolo salentino e i tifosi del Lecce”.

Sul reparto offensivo: “Ho sostituito Ceesay con Colombo anche se la squadra ha fatto bene. Siamo partiti bene, il Sassuolo era lì a parte quella transizione e due angoli. Con Banda e Ceesay abbiamo calciato un po’ troppe volte quando c’era spazio per giocare. Ho messo dentro poi giocatori che costruivano e la squadra ha creato occasioni. Rientra Di Francesco, ora è importante. Probabilmente si darà continuità a chi è partito inizialmente”.

Rispetto alla primissima con l’Inter la squadra è cambiata tanto: “Fare la differenza sta all’interno di una prestazione straordinaria. L’ordinario non basta. All’esordio avevamo tante insicurezze, la squadra era in evoluzione, mancavano giocatori che abbiamo trovato nei giorni seguenti. Lo spirito deve essere quello, tolti i primi minuti e il gol iniziale. La squadra è all’interno di valori, equilibrio e compattezza. Sono partite in cui l’avversario cerca di far perderti l’equilibrio: sarebbe ingiocabile e dobbiamo restare nella nostra identità”.

Ecco la lista dei convocati:

PORTIERI: Bleve, Brancolini, Falcone

DIFENSORI: Cassandro, Gallo, Gendrey, Lemmens, Tuia, Pezzella, Ceccaroni, Romagnoli, Umtiti

CENTROCAMPISTI: Askildsen, Blin, Maleh, Helgason, Hjulmand, Gonzalez

ATTACCANTI: Banda, Ceesay, Colombo, Oudin, Strefezza, Di Francesco.

Assenti Dermaku, Pongracic, Voelkerling P. e lo squalificato Baschirotto.