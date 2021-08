TARANTO – Esordio complicato ed equilibrato con la Turris, allo Iacovone è parità

La prima gara di campionato per il Taranto termina in parità. Con la Turris allo Iacovone finisce 0-0. I rossoblù recriminano per una traversa ma la gara nel complesso è stata molto equilibrata.

LA CRONACA: La prima occasione degna di nota è di marca corallina: al 5’ il pericoloso destro di Ghislandi viene deviato in angolo da Chiorra. Il Taranto si fa vedere al 12’ con una conclusione di Marsili che termina sul fondo. Al 17’ Giannone sfrutta un errore di Zullo e conclude di sinistro, la sfera finisce fuori. La Turris ha una buona opportunità al 24’: Nunziante da pochi passi colpisce di testa, la palla però colpisce solo l’esterno della rete. Il Taranto risponde al 36’ con girata devole di Civilleri bloccata dal portiere. L’occasione più pericolosa della prima frazione di gioco arriva al 40’: Marsili batte un corner sulla testa di Benassai, che colpisce traversa. La prima parte di gara termina a reti bianche e dopo un minuto di recupero.

La Turris si fa vedere dalle parti di Chiorra al 58’ con un colpo di testa di Ghislandi che termina alto. Sempre la Turris si fa pericolosa al 63’ con un tiro di Bordo, Chiorra mette in angolo. I rossoblù di casa rispondono al 69’ con una punizione di Marsili, che crea una mischia in aria liberata dal portiere. Il Taranto sfiora il gol con Italeng all’82, il suo diagonale finisce di pochissimo fuori. La contesa termina senza nessun’altra emozione e dopo quattro minuti di recupero. La prima giornata per Taranto e Turris finisce 0-0. Gli ionici sabato prossimo andranno a Campobasso.

—

IL TABELLINO

Taranto, Stadio “Erasmo Iacovone”

domenica 29 agosto 2021, ore 20:30

Serie C/C 2021/22 – giornata 1

TARANTO-TURRIS 0-0

TARANTO (4-3-3): Chiorra – Tomassini, Zullo (74’ Granata), Benassai, Ferrara – Marsili, Diaby (90’ Labriola), Civilleri (71’ Bellocq) – L. Longo (74’ Italeng), Saraniti, Versienti (71’ Giovinco). A disp.: Loliva, Antonino, De Maria, Mastromonaco, Cannavaro, Santarpia, Ghisleni. All. Giuseppe Laterza.

TURRIS (3-4-3): Perina – Esempio, Lorenzini, Varutti – Nunziante (84’ Giofrè), Tascone, Bordo, Ghislandi – Leonetti (59’ Pandolfi) Santaniello (76’ Pavone), Giannone. A disp.: Abagnale, Colantuono, Manzi, F. Longo, Di Nunzio, Palmucci, Iglio, D’Oriano. All. Bruno Caneo.

ARBITRO: Michele Giordano di Novara (Monaco-Dell’Arciprete)

NOTE: Ammoniti: Tascone (TU), Ghislandi (TU).

RISULTATI E CLASSIFICA

(i tifosi rossoblù – ©Fb Taranto)