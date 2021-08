VIRTUS FRANCAVILLA – Brutto ko a Catanzaro, protagonista l’ex Vazquez

Il derby tra le panchine tutte salentine tra Calabro e Taurino se lo aggiudica il tecnico del Catanzaro, che batte per 3-1 la Virtus Francavilla. Decisivo l’ex Vazquez, autore di una doppietta al 10′ del primo tempo e al 17′ della ripresa. In mezzo, il rigore trasformato da Maiorino per la Virtus che ha dato qualche sperenza agli ospiti, prima che subissero il tris con Vandeputte a 13 dalla fine.

Sabato, alle 20.30, l’esordio casalingo per la Virtus contro la Vibonese.

—

IL TABELLINO

CATANZARO-VIRTUS FRANCAVILLA 3-1

RETI: 10′ pt e 17′ st Vazquez (C), 8′ st Maiorino rig. (VF), 33′ st Vandeputte (C)

CATANZARO (3-5-2) Branduani – Martinelli, Fazio, Gatti – Rolando (32′ st Bearzotti), Verna, Cinelli (44′ st Risolo), Vandeputte, Porcino (44′ st Tentardini) – Carlini (32′ st Bombagi), Vazquez (23′ st Cianci). All. Calabro.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile – Idda, Miceli, Caporale – Carella (42′ st Magnavita), Franco, Prezioso (32′ st Ventola), Tchetchoua, Enyan – Maiorino, Ekuban (42′ st Mastropietro). All. Taurino.

ARBITRO: Virgilio di Trapani.

NOTE: Ammoniti Fazio, Martinelli, Vandeputte (C), Franco, Enyan, Ventola (VF). Rec. 2 e 4.

(foto: Maiorino esulta dopo il rigore realizzato – ph. Miglietta)