SERIE C/C – Virtus Francavilla, con la Cavese c’è un jolly da non sprecare assolutamente: il programma della 34ª

Occasione da non sprecare assolutamente quella che avrà oggi la Virtus Francavilla. Al “Giovanni Paolo II”, per la 34esima giornata del campionato di Serie C girone C, arriverà una Cavese allo sbando, ultima in classifica e reduce da ben otto sconfitte consecutive, nelle quali ha messo ha segno solo due gol. Situazione ormai disperata quella della squadra di Sasà Campilongo che non avrà nulla da perdere e che potrà giocare senza grossi pesi sulla coscienza. E sarà proprio questo il rischio maggiore per la truppa diretta da Alberto Colombo che, dopo il successo di Teramo e la prova coraggiosa di Avellino, che non ha portato punti, ha bisogno di incamerare l’intera posta in palio per allontanare la zona playout, distante solo tre lunghezze. In tal senso, il calendario potrebbe sorridere ai biancazzurri, giacché la Vibonese, che insegue la Virtus a 31 punti, ospita il Bari, a caccia disperata di una posizione playoff soddisfacente.

Oggi, con ogni probabilità, sarà il Ternana-day. La squadra di Cristiano Lucarelli, autrice di un campionato superlativo, ospita l’Avellino, la prima delle “terrestri”, con ben 15 punti di vantaggio dalla propria parte. A cinque giornate dalla fine, quindi, basterà anche un pareggio agli umbri (ma anche una sconfitta per 0-1) per festeggiare il meritatissimo ritorno in Serie B.

Rinviato causa Covid il derby tra Foggia e Monopoli. Si giocherà il 21 aprile prossimo.

Il programma della 34esima giornata:

sab. ore 13

Casertana-Palermo: Valerio Maranesi di Ciampino (Vettorel-Rizzotto; Petrella)

—

sab. ore 15

Catania-Viterbese: Marco Acanfora di Castellammare di Stabia (Dell’Olio-Pappagallo; Panettella)

Potenza-Juve Stabia: Luca Zufferli di Udine (Gualtieri-Massimino; Feliciani)

Teramo-Turris: William Villa di Rimini (Grasso-Martinelli; Cerbasi)

Ternana-Avellino: Andrea Colombo di Como (Maninetti-Ferrari; Caldera)

Vibonese-Bari: Marco Ricci di Firenze (Caso-Montagnani; Ubaldi)

Virtus Francavilla-Cavese: Eduart Pashuku di Albano Laziale (Micalizzi-Trischitta; Baratta)

—

sab. ore 17.30

Catanzaro-Bisceglie: Emanuele Frascaro di Firenze (Perrelli-Pellino; Miele)

—

Foggia-Monopoli: rinviata al 21 aprile

(riposa Paganese)

–

CLASSIFICA: Ternana 78 – Avellino 63 – Bari 56 – Catanzaro 55 – Catania e Juve Stabia 49 – Foggia 47 – Teramo 42 – Casertana 41 – Palermo 39 – Viterbese 36 – Potenza e Turris 35 – Virtus Francavilla e Monopoli 34 – Vibonese 31 – Paganese 27 – Bisceglie 24 – Cavese 16.

(foto: ©SalentoSport/Coribello)