LECCE – Una serata con mille cose da salvare

Quella che poteva essere una giornata-trappola per il Lecce, si è rivelata, invece, una giornata da incorniciare. Col meritato successo sulla Salernitana, i giallorossi si candidano, autorevolmente, ad occupare uno dei due posti che regalano l’accesso diretto all’Olimpo del calcio italiano. I numeri, ormai, sono sotto gli occhi di tutti: cinque successi di fila; dieci risultati utili consecutivi; miglior attacco casalingo con 32 gol; squadra con maggior numero di vittorie esterne, otto; squadra che ha segnato più di tutti fuori casa, 28 volte; miglior differenza reti (+24) dopo la regina Empoli (+29); attuale capocannoniere del torneo, Massimo Coda con 20 centri; miglior coppia gol del torneo: Coda-Mancosu (20+8) con 28 reti.

Il cambio di rotta, dopo i due miseri punticini messi in carniere dopo Pordenone, Ascoli e Brescia, ma anche dopo i pareggini contro Entella e Pescara è arrivato. E di questo ne va dato atto a mister Eugenio Corini. La sua squadra produce calcio che è una bellezza. Veloce, tecnico, di qualità, aggressivo e divertente. Così come, un mese fa, facemmo notare che il tecnico giallorosso non riusciva a mettere in moto una squadra dal potenziale importantissimo, così, ora, registriamo che questa squadra, finalmente, è partita. E, ora, sembra non volersi fermare più.

La mite serata del Venerdì Santo ha consegnato agli archivi diverse “Cose da salvare”, come recitava Luca Barbarossa in un bell’album di metà anni ’90: il sorriso e l’abbraccio di Coda a Pettinari subito dopo il gol che ha sbloccato l’incontro; il gol, da bomber di razza, del ritrovato attaccante del Lecce, vero quid pluris delle ultime gare; l’assist, sontuoso, di Tachtsidis per il gol di Pettinari; la dedica del 20 del Lecce a capitan Mancosu, a casa dopo l’operazione dei giorni scorsi; la faccia perplessa di Tachtsidis nel momento della sostituzione, subito seguita urlacci dalla panchina a incitare i suoi compagni; i sorrisi di Maggio e Rodriguez, realizzatore e assist-man del raddoppio giallorosso; l’urlo di Biagio ‘Munch‘ Meccariello, foto da appendere nello spogliatoio come immagine motivazionale per tutti; la voglia di mangiarsi il campo di Yalcin, desideroso di dare il suo contributo alla causa; il gol dedicato da Maggio ai genitori scomparsi; il sorrisetto di mister Corini, finalmente dal volto disteso, nel post-gara… Tutti segnali di un gruppo coeso e che punta ad un medesimo obiettivo: vincere.

Potremmo continuare un bel po’, ma il calendario non dà tregua e dopodomani pomeriggio si torna in campo per affrontare il rognosissimo Pisa, reduce dal ko di Pescara.

Intanto, nelle nove gare giocate ieri, sono state 21 le reti messe a segno. Nessuno sconvolgimento in classifica marcatori, che vede avanzare, a braccetto, a quota tre, i due marcatori di ieri: Stefano Pettinari e Christian Maggio.

La classifica marcatori aggiornata dopo la 31ª:

20 RETI: Coda M. (Lecce);

15 RETI: Mancuso L. (Empoli);

12 RETI: Forte F. (Venezia);

11 RETI: Meggiorini R. (LR Vicenza);

10 RETI: Diaw D. (Pordenone), Tutino G. (Salernitana), Ayè F. (Brescia);

9 RETI: Ciofani D. (Cremonese), Aramu M. (Venezia), Marconi M. (Pisa), Valoti M. (Spal);

8 RETI: Mancosu M. (Lecce), La Mantia A. (Empoli), Bajic R. (Ascoli);

7 RETI: Novakovich A. (Frosinone), Stepinski M. (Lecce), Gargiulo M. (Cittadella), Paloschi A. (Spal), Mazzocchi S. (Reggiana), Gliozzi E. (Cosenza);

6 RETI: Gytkjaer C. (Monza), Folorunsho M. (Reggina), Proia F. (Cittadella), Vido L. (Pisa), Garritano L. (Chievo);

5 RETI: Gucher R. (Pisa), Boateng K. (Monza), Ciurria P. (Pordenone), Garritano L. (Chievo), Torregrossa E. (Brescia), Dany Mota (Monza), Djuric M. (Salernitana), Frattesi D. (Monza), Liotti D. (Reggina), Mancosu Mat. (V. Entella), Olivieri M. (Empoli), Sabiri A. (Ascoli), Strizzolo L. (Cremonese), Ogunseye R. (Cittadella), Rodriguez P. (Lecce), Musiolik S. (Pordenone), Ndoj E. (Brescia);

4 RETI: 20 calciatori;

TRE RETI: 34 calciatori (Maggio C., Pettinari S.);

DUE RETI: 59 calciatori (Falco F., Henderson L., Majer Z.);

UNA RETE: 105 calciatori (Adjapong C., Dermaku K., Calderoni M., Tachtsidis P., Paganini L., Björkengren J., Meccariello B.)

