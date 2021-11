SERIE C/C – Monopoli-Taranto promette spettacolo. Impegno a Picerno per la Virtus Francavilla: programma e arbitri della 14ª

Dopo il caos di questa settimana, legato ai punti di penalizzazione dati al Foggia (-4), si torna a parlare di calcio giocato. Il quattordicesimo turno inizierà alle ore 14:30 di domenica. Le prime gare vedranno fronteggiarsi Latina e Campobasso e, successivamente, Palermo e Potenza.

La capolista Bari, dopo la battuta d’arresto di Castellamare di Stabia, ha visto avvicinarsi le inseguitrici. I galletti ora ospiteranno l’ultima in classifica, la Vibonese. La compagine calabrese nell’ultimo turno ha portato a casa un punto con il Monopoli, ma in settimana, nel recupero con il Catania, è uscita sconfitta di misura dal campo di Catania. La compagine etnea ospiterà la formazione che in settimana ha perso quattro punti. Il Foggia di Zeman è sceso in classifica, punito per un passaggio errato delle quote azionarie nella cessione della società da Pintus a Canonico. I pugliesi andranno in Sicilia alla ricerca dei punti perduti, di fronte però ci saranno bomber Moro e i suoi compagni.

Sempre in terra sicula si giocherà un’altra gara importante, si tratta di Messina–Avellino. I giallorossi dovranno superare l’emergenza Covid che ha condizionato inevitabilmente la gara di Catanzaro. Gli irpini hanno superato il Taranto nell’ultima giornata ed ora Braglia può pensare seriamente a riprendere il treno delle primissime. Lo stesso Taranto, che ben ha fatto in questo inizio di stagione, dovrà cercare di superare l’emergenza infortuni. La sfida però è complicata, si va al “Veneziani” di Monopoli, dove ad attendere i rossoblù ci saranno Starita e tutta la formazione di Colombo.

Il Monterosi ha appena cambiato guida tecnica e i calciatori vogliono dare delle risposte alla società. I laziali verranno ospitati dalla Juve Stabia, reduce dalla bella vittoria ottenuta, come detto precedentemente, contro il Bari. La Fidelis Andria, ultima in classifica insieme alla Vibonese, andrà in terra campana per cercare punti salvezza. I federiciani sfideranno la Paganese che in casa al momento ha perso solo con il Catanzaro. Gli uomini di Grassadonia però devono smaltire il brutto tre a zero rimediato a Foggia. La Virtus Francavilla continua a vivere un periodo di alti e bassi, per cercare continuità i brindisini andranno a Picerno alla ricerca della seconda vittoria consecutiva dopo la gara con il Latina. I lucani però necessitano di riscatto dopo il derby perso con il Potenza. L’ultimo match di questo turno si giocherà di lunedì alle 17:30 e vedrà protagoniste Turris e Catanzaro. I corallini per continuare il bel campionato fatto fino ad adesso, i calabresi per tentare di accorciare ancora di più la distanza dalla vetta.

Il programma e le designazioni della quattordicesima giornata:

dom h 14:30



LATINA-CAMPOBASSO: Giorgio Vergaro di Bari (Poma-Micalizzi; IV Madonia)

PALERMO-POTENZA: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola (Trasciatti-Galimberti; IV Di Marco)



dom h 15:00

CATANIA-FOGGIA: Filippo Giaccaglia di Jesi (Piedipalumbo-Luca Lisi di Firenze; IV Ubaldi)

dom h 17:30

ACR MESSINA-AVELLINO: Giuseppe Collu di Cagliari (Miniutti-Centrone; IV Milone)

BARI-VIBONESE: Marco Ricci di Firenze (Trischitta-Torresan; IV Frascaro)

JUVE STABIA-MONTEROSI:Enrico Gemelli di Messina (Landoni-Petrica Filip; IV Scatena)

MONOPOLI-TARANTO: Alessandro Di Graci di Como (Somma-Tomasello Andulajevic; IV Zanotti)

PAGANESE-FIDELIS ANDRIA: Eugenio Scarpa di Collegno (De Angelis-Romano; IV Perri)

AZ PICERNO-VIRTUS FRANCAVILLA: Dario Di Francesco di Ostia Lido (Tempestilli-El Filali; IV Cascone)

lun 17:30



TURRIS-CATANZARO: Nicolò Marini di Trieste (Salama-Ceolin; IV Maranesi)

CLASSIFICA: Bari 27 – Catanzaro, Palermo e Monopoli 23 – Turris 22 – Avellino, Taranto e Virtus Francavilla 20 – Catania 19 – Foggia (-4), Juve Stabia e Paganese 17 – Campobasso e AZ Picerno 16 – Potenza e Monterosi 13 – ACR Messina 12 – Latina 11 – Vibonese e Fidelis Andria 9.