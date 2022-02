SERIE C/C – La giornata dei derby di Puglia: Taranto-Virtus Francavilla e Monopoli-Bari. Il programma della 26ª

La 26esima giornata del campionato di Serie C girone C si gioca di sabato. Spiccano i derby tutti pugliesi: Monopoli-Bari rappresenta un incontro fondamentale per il campionato dei galletti che vincendo potrebbero mettere in cassaforte la conquista della Serie B. I biancoverdi però non vogliono fare un favore ai cugini e metteranno in campo tutte le loro forze per consolidare la posizione nella griglia playoff. Al momento, la principale inseguitrice della capolista è la Virtus Francavilla, formazione reduce da ben sei risultati utili consecutivi. La compagine allenata da Roberto Taurino sarà ospite del Taranto. I rossoblù, dopo l’acquisto del centrale di centrocampo Davide Di Gennaro (che vanta, tra le altre, esperienze in Serie A con Milan, Genoa, Reggina, Livorno e Cagliari) vogliono alzare la loro asticella e pensare in grande. Sul campo però c’è da riscattare la brutta sconfitta rimediata a Viterbo con il Monterosi. Il Foggia di Zeman non sa più vincere ed ora le polemiche nella città dauna iniziano a crescere. Per scacciare le nubi, i satanelli dovranno tornare alla vittoria sul difficile campo del Messina. La Fidelis Andria invece ha chiamato a raccolta tutti i tifosi per raggiungere un’ insperata salvezza. Al “Degli Ulivi” arriverà la corazzata Catanzaro, reduce da ben tre vittorie consecutive.

Il programma e le designazioni della ventiseiesima giornata di campionato:

sab. h 14.30

LATINA-TURRIS: Enrico Maggio di Lodi (Marchetti-Agostino; IV: Gregoris)

sab. h 17.30

ACR MESSINA-FOGGIA: Luca Angelucci di Foligno (Camilli -Trasciatti; IV: Monesi)

AVELLINO-MONTEROSI: Marco Monaldi di Macerata (Licari-Torresan; IV: Diop)

CATANIA-AZ PICERNO: Kevin Bonacina di Bergamo (Valletta-Moroni; IV: Moretti)

FIDELIS ANDRIA-CATANZARO: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia (Lazzaroni-Martinelli; IV: Acanfora)

MONOPOLI-BARI: Daniele Rutella di Enna (Severino-Pompei; IV: Zucchetti)

PAGANESE-CAMPOBASSO: Tommaso Zamagni di Cesena (Pintaudi-Conti; IV: Bocchini)

PALERMO-JUVE STABIA: Giuseppe Collu di Cagliari (Carpi-Tinello; IV: Pezzopane)

POTENZA-VIBONESE: Daniele Perenzoni di Rovereto (Bahri-Cavallina; IV: Leone)

sab h 21.00

TARANTO-VIRTUS FRANCAVILLA: Paride Tremolada di Monza (Somma-Festa; IV: Grasso)

CLASSIFICA – Bari 51 – Virtus Francavilla 43 – Monopoli, Catanzaro, Avellino 42 – Turris e Palermo 39 – Taranto, Juve Stabia e AZ Picerno 33 – Latina e Foggia 32 – Catania 29 – Campobasso e Monterosi 27 – Paganese 23 – ACR Messina 22 – Fidelis Andria 19 – Potenza 18 – Vibonese 16

(foto: un’immagine di Virtus Francavilla-Taranto, derby d’andata – ph Miglietta)