SERIE C/C – Virtus Francavilla a riposo, al via la penultima giornata: programma e arbitri

Penultima giornata di regular season nel girone C di Serie C. Turno di riposo per la Virtus Francavilla che poi, domenica prossima, festeggerà ufficialmente il finale di stagione, con salvezza acquisita, ospitando il Palermo.

Le gare si giocheranno tutte in contemporanea, domani alle 17.30, con questo programma:

dom. h 17.30

Avellino-Teramo: Alessandro Di Graci di Como (Salvalaglio-Vitali; Emmanuele)

Bisceglie-Vibonese: Daniele Perenzoni di Rovereto (Santi-Votta; Cascone)

Catania-Casertana: Nicolò Marini di Trieste (Bartolomucci-Centrone; Cosso)

Juve Stabia-Foggia: Filippo Giaccaglia (Miniutti-Del Santo Spataru; Gigliotti)

Monopoli-Ternana: Federico Fontani di Siena (Lattanzi-Valletta; Ancora)

Paganese-Potenza: Francesco Luciani di Roma 1 (Dell’Olio-Rinaldi; Turrini)

Palermo-Cavese: Michele Delrio di Reggio Emilia (Bonomo-Dell?orco; Monaldi)

Turris-Bari: Mario Vigile di Cosenza (Buonocore-Testi; Moriconi)

Viterbese-Catanzaro: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia (Fraggetta-De Pasquale; De Tommaso)

riposa: Virtus Francavilla

–

CLASSIFICA: Ternana 87 – Avellino 66 – Catanzaro 64 – Bari 60 – Catania e Juve Stabia 55 – Foggia 50 – Teramo 48 – Palermo 47 – Casertana 44 – Viterbese e Monopoli 40 – Virtus Francavilla e Potenza 38 – Vibonese e Turris 35 – Paganese 30 – Bisceglie 27 – Cavese 19.