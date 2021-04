LECCE – Primavera, stop forzato per i baby giallorossi. Il programma della 19ª giornata

Turno di riposo forzato per la Primavera Lecce che oggi avrebbe dovuto fare visita alla Reggina. Il match, però, è stato rinviato (positività al Covid di un ragazzo della Reggina). Si gioca regolarmente sugli altri campi del girone B di Primavera 2 (diciannovesima giornata, ottava di ritorno), tranne che a Crotone, con questo programma:

Frosinone-Benevento (oggi ore 12)

Napoli-Virtus Entella (oggi ore 14.30)

Salernitana-Pisa (oggi ore 11)

Spezia-Cosenza (oggi ore 11)

Rinviate: Reggina-Lecce, Crotone-Pescara

CLASSIFICA: Pescara*** 35 – Lecce* 34 – V. Entella* 31 – Spezia*** e Napoli*** 25 – Crotone*** e Benevento** 21 – Cosenza**** e Frosinone*** 17 – Pisa* 15 – Reggina* 13 – Salernitana*** 6.

Il campionato Primavera 2, come quello di Serie B, ha subito una piccola rimodulazione delle date per favorire i recuperi (il Lecce deve recuperare il match contro il Napoli, in trasferta, valido per la prima di ritorno). Dopo il turno odierno, si giocherà anche sabato prossimo, 1° maggio; poi stop di tre settimane, si riprenderà il 22 maggio col penultimo turno, per finire il 29 con l’ultima giornata di regular season. Le semifinali playoff sono calendarizzate per il 5 giugno; la finale, per il 12.