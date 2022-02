SERIE C/C – Il Taranto ospita il Catanzaro, la Virtus Francavilla va in Sicilia: il programma della 28ª

Concluso il turno infrasettimanale, il tour de force che affrontano le compagini del raggruppamento C di Serie C continua. Anche questa settimana, tutte le squadre scenderanno in campo domani, sabato, a partire dalle 14.30.

La capolista Bari, dopo la bella vittoria ottenuta a Torre Del Greco, vuole avvicinarsi sempre più all’obiettivo promozione. Sulla strada dei galletti ci sarà il Campobasso che, qualche giorno fa, ha battuto il Monopoli. La stessa formazione biancoverde non trova la vittoria da tre turni. Ora gli uomini di Colombo se la dovranno vedere con il Foggia di Zeman che ha superato il periodo di crisi con il poker rifilato al Palermo.

Il Taranto, dopo il match interrotto di Vibo Valentia, ospiterà allo Iacovone la seconda in classifica, il Catanzaro. I calabresi arrivano da ben cinque vittorie consecutive e provano ancora la rincorsa al Bari. L’Avellino arriva da una settimana particolare: dopo il cambio di allenatore (Gautieri per Braglia) e ds (De Vito per Di Somma), proverà a riprendere la corsa per i playoff e per ripartire sarà necessario conquistare la vittoria contro l’Andria. I federiciani non assaporano il gusto dei tre punti dal lontano novembre. L’ultima pugliese a scendere in campo è la Virtus Francavilla che sta ben figurando in queste ultime settimane e adesso il mirino è puntato sul secondo posto. I biancoazzurri sfideranno il Catania che in questa settimana ha subito altri due punti di penalizzazione.

Il programma e le designazioni della ventottesima giornata:

sab h 14:30

TARANTO-CATANZARO: Michele Di Cairano di Ariano Irpino (Dicosta-Pascali; IV: Giaccaglia)

AZ PICERNO-JUVE STABIA: Mattia Caldera di Como (Porcheddu-Minafra; IV: Torreggiani)

PAGANESE-MONTEROSI: Federico Fontani di Siena (Del Santo-Cravotta; IV: Costa)

PALERMO-TURRIS: Michele Giordano di Novara (Pompei Poentini-Centrone; IV: Cherchi)

CATANIA-VIRTUS FRANCAVILLA: Sajmir Kumara di Verona (Pintaudi-Trasciatti; IV: Di Francesco)

sab h 17:30

BARI-CAMPOBASSO: Daniele Virgilio di Trapani (Terenzio-Mattia; IV: Marotta)

AVELLINO-FIDELIS ANDRIA: Daniele Perenzoni di Rovereto (Fraggetta-Ricciardi; IV: Cavaliere)

MONOPOLI-FOGGIA: Michele Delrio di Reggio Emilia (Dell’Orco-Moroni; IV: Monaldi)

ACR MESSINA-POTENZA: Enrico Maggio di Lodi (Politi-Pragliola; IV: Diop)

LATINA-VIBONESE: Samuele Andreano di Prato (Lisi-Linari; IV: Manzo)

—

CLASSIFICA – Bari 55 – Catanzaro 48 – Virtus Francavilla 47 – Avellino 45 – Monopoli 43 – Palermo 42 – Turris 39 – Latina 38 – Foggia e AZ Picerno 36 – Taranto* 34 – Juve Stabia 33 – Catania, Campobasso e Monterosi 30 – Paganese 26 – ACR Messina 23 – Potenza 22 – Fidelis Andria 20 – Vibonese* 16.

*una gara in meno