SERIE B – Lecce-Crotone, gara dalle mille insidie: precedenti, programma e arbitri della 24ª

Niente anticipi al venerdì e gare che si giocheranno tutte tra sabato e domenica. Si chiude la fitta settimana della Serie B con la giornata numero 24.

Sulla carta, impegno abbordabile per il Lecce (che, mercoledì, scenderà di nuovo al Via del Mare contro il Cittadella), ma le insidie non mancano. In primis, lo stato di forma di alcune pedine fondamentali della squadra, che non sembra quello dei giorni migliori; i tre pareggi consecutivi, tutti in rimonta; l’aver perso il primo posto a vantaggio della Cremonese; Gabriel che prende almeno un gol da cinque partite di fila; i nuovi arrivati dal mercato invernale che non sono ancora pronti.

Tutto ciò, però, è controbilanciato dal ritorno in campo di Gabriel Strefezza, reduce dallo stop per squalifica. Mercoledì si è visto chiaramente quanto incide sulla manovra giallorossa la presenza del brasiliano in campo. Non ci sarà Gargiulo, squalificato e occhio ai diffidati (Lucioni e Di Mariano) a rischio squalifica. Il Crotone di Francesco Modesto è una squadra ruvida che, nel turno scorso, si è piegata al Brescia solo su rigore e dopo aver perso il derby con la Reggina solo grazie ad un eurogol di Montalto. Gli squali non regaleranno nulla: sono con l’acqua alla gola in classifica, non vincono da cinque turni e fuori casa non hanno mai vinto. Nelle sue fila milita l’ex Lecce, Nehuen Paz. Occhio in avanti a Mulattieri, nel giro dell’under 21, e Manuel Marras, che al Lecce, in passato, ha lasciato il segno.

Sui 23 incontri giocati a Lecce, i salentini hanno vinto 14 volte, contro le due dei calabresi; sette i pareggi. In ordine cronologico, l’ultima vittoria del Lecce fu quella del 31 ottobre 2018, 1-0 con gol di Venuti. I rossoblù, invece, vinsero in Coppa Italia per 0-2 nell’agosto 2011 (Djuric e Ciano) e, in campionato, nel novembre 2006 in Serie B per 0-1 (Cariello), dati wlecce.it. Dirigerà la partita del Via del Mare il signor Ghersini di b, già in campo in Lecce-Parma 4-0 del novembre scorso.

Il programma e gli arbitri della 24esima giornata:

sab. ore 14

Ascoli-Alessandria: Gianpiero Miele di Nola (Pagliardini-Lombardo; IV Scatena; VAR Sacchi-Fiore)

LR Vicenza-Spal: Gianluca Aureliano di Bologna (Capaldo-Massara; IV Ricci; VAR Mazzoleni-Lo Cicero)

Monza-Pisa: Fabio Maresca di Napoli (Palermo-Perrotti; IV Collu; VAR Nasca-Imperiale)

Parma-Ternana: Daniele Minelli di Varese (Colarossi-Rossi M.; IV Galipò; VAR Piccinini-Scatragli)

Reggina-Pordenone: Lorenzo Maggioni di Lecco (Affatato-Gualtieri; IV Acanfora; VAR Giua-Muto)

—

sab. ore 16.15

Perugia-Cremonese: Ivano Pezzuto di Lecce (Sechi-Laudato; IV Luciani; VAR Paterna-Pagnotta)

—

dom. ore 15.30

Brescia-Frosinone: Eugenio Abbattista di Molfetta (Macaddino-Miele D.; IV Angelucci; VAR Di Paolo-Di Gioia)

Cittadella-Benevento: Matteo Gariglio di Pinerolo (Di Vuolo-Grossi; IV Marini; VAR Di Martino-Lombardi)

Como-Cosenza: Alessandro Prontera di Bologna (Vono-Trinchieri; IV Gualtieri; VAR Serra-Marchi)

Lecce-Crotone: Davide Ghersini di Genova (Valeriani-Bottegoni; IV Feliciani; VAR Dionisi-Bercigli)

—

CLASSIFICA: Cremonese 44 – Lecce e Brescia 43 – Pisa 42 – Monza 41 – Frosinone, Benevento e Perugia 37 – Ascoli 36 – Cittadella 35 – Como 31 – Reggina 29 – Parma e Ternana 28 – Alessandria 23 – Cosenza 19 – Crotone 14 – Vicenza 13 – Pordenone 12.

(foto: D. Ghersini, arbitro di Lecce-Crotone – ph Coribello/SalentoSport)