SERIE D/H – È la domenica del derby Matino-Casarano. Nardò a caccia di punti a Caserta: programma e designazioni

Si chiude il trittico settimanale in Serie D girone H con la giornata numero 25, sesta di ritorno, quella del derby salentino tra Virtus Matino e Casarano. Si giocherà ancora al Comunale di Ugento, che, nelle precedenti due uscite, ha portato fortuna ai biancazzurri (due vittorie su due, contro Sorrento e Nola).

La squadra di Branà viene da due prove positive, che potevano portare in dote addirittura sei punti, se i suoi ragazzi non avessero preso il gol del pareggio del Fasano (in inferiorità numerica) in pieno recupero. La squadra, comunque, sembra giocare in maniera sciolta e spavalda e se anche domani dimostrerà questa facilità di manovra, potrebbe creare dei problemi al Casarano. I rossazzurri di Alessandro Monticciolo escono da una pirotecnica vittoria in rimonta contro la Casertana, recuperando addirittura due gol e portando a casa i tre punti con una doppietta di Dambros e un gol di Prinari. All’andata vinsero le Serpi per 1-0. La classifica, in zona salvezza, parla pressoché pugliese, essendo pugliesi cinque delle ultime sette. La situazione più disperata è quella del Matino, ultimo con 16 punti e avendo giocato tutte le partite; il Brindisi, a 18, ne deve recuperare una e, dopo il successo di Rotonda, domani riceverà il Molfetta; il Nardò ha 22 punti e tre gare da recuperare, ma viene da tre ko di fila che non lasciano molto margine di manovra. Con la Casertana (solo un pareggio nelle ultime cinque) bisognerà fare punti. Nelle parti alte della classifica, scontro diretto playoff tra il Fasano dello squalificato Danucci e il Francavilla; entrambe sono ancorate in terza piazza.

Il programma della 25esima giornata con le rispettive designazioni (ore 14.30):

A. Cerignola-Gravina: Gianluca Renzi di Pesaro (Dervishi-Preci) – ore 15

Bitonto-Nola: Nicolò Rodigari di Bergamo (Gigliotti-Mallimaci)

Brindisi-Molfetta: Marco Russo di Torre Ann. (Spatrisano-Savino)

Casertana-Nardò: Luca Selvatici di Rovigo (Fanara-Signorelli)

Francavilla-Fasano: Carlo Virgilio di Agrigento (Dell’Isola-De Gregorio)

Lavello-Bisceglie: Ciro Aldi di Lanciano (Chiavaroli-Carchesio)

Nocerina-Sorrento: Marco Menozzi di Treviso (Giovanardi-Messina) – ore 15

Rotonda-San Giorgio: Stefan Arnaut di Padova (Rastelli-Tasciotti)

Mariglianese-Team Altamura: Matteo Mozzo di Padova (Sciammarella-Marucci)

Virtus Matino-Casarano: Senthuran Lingamoorthy di Genova (Santini-Aletta) – a Ugento

—

CLASSIFICA: A. Cerignola e Bitonto 52 – Fasano e Francavilla 44 – Gravina 42 – Molfetta e Nocerina 35 – Sorrento 34 – Casertana 33 – Lavello 30 – San Giorgio, Mariglianese e Team Altamura 26 – Bisceglie e Casarano 24 – Nola 23 – Rotonda e Nardò 22 – Brindisi 18 – Matino 16.

(un’immagine del derby Casarano-Matino dell’andata – ph Garofalo)