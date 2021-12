SERIE C/C – Piovono ammende e squalifiche per gli allenatori. Il Giudice della 17ª

Le decisioni del Giudice Sportivo dopo le gare della diciassettesima giornata del girone C di Serie C:

CALCIATORI – Una giornata per Nana Welbeck (Catanzaro), Lorenzo Di Livio (Latina), Andrea Esposito (Latina), Leonardo Vitiello (Paganese), Gianmarco Basso (Vibonese).

ALLENATORI/STAFF TECNICO – Una giornata per Vincenzo Vivarini (Catanzaro), Mirko Cudini (Catanzaro), Gianluca Grassadonia (Paganese), Piero Braglia (Avellino).

AMMENDE – 5.000 euro all’Avellino (per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori consistiti nell’avere acceso e lanciato nel recinto di gioco più di cinque bengala, nell’avere acceso, lanciato e fatto esplodere nove petardi di elevata potenza e per avere i suoi sostenitori intonato ripetutamente cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari); 2.000 euro al Taranto (per fatti fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere due petardi di elevato potenziale e nell’avere lanciato all’interno del recinto di gioco una bottiglietta di caffè Borghetti, inoltre per avere i suoi sostenitori i tonato cori oltraggiosi contro le forze dell’ordine); 1.000 euro al Bari (per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori consistiti nell’avere acceso, lanciato e fatto esplodere petardi di elevata potenza) e alla Fidelis Andria (per fatti contrari violenti commessi dai suoi sostenitori consistiti nell’avere fatto esplodere un petardo di elevata potenza e per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti di un Dirigente della Squadra avversaria); 500 euro al Catania (per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato i vetri di due finestre dei servizi igienici maschili).