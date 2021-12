LECCE – Verso Pisa, altri due big lavorano a parte: il report dalla doppia seduta odierna

Dopo i due giorni di meritato riposo in seguito al tour de force della scorsa settimana, il Lecce è tornato in campo quest’oggi con una doppia seduta.

In mattinata, al Via del Mare, il gruppo ha lavorato in palestra, mentre nel pomeriggio, al Comunale di San Pietro in Lama, i calciatori hanno lavorato sul campo.

A parte hanno lavorato Tuia, Coda, ma anche Strefezza (affaticamento al polpaccio) e Di Mariano (trauma distorsivo alla caviglia destra, riportato poco prima della fine del primo tempo contro la Reggina).

È ancora presto per capire se anche Strefezza e Di Mariano andranno ad allungare la lista degli indisponibili per Pisa. Se così fosse, mancherebbe tutto l’attacco titolare.

Intanto non ci sono squalificati tra i giallorossi. La società, però, è stata multata di 4mila euro per lancio di alcuni bengala in campo da parte di propri tifosi.

(foto: F. Di Mariano, ph Coribello/SalentoSport)