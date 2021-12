LECCE – La nota della società sulle limitazioni alle vendite dei biglietti per Pisa: “Incomprensibili difficoltà nell’acquisto”

A proposito delle disposizioni del Gos di Pisa, riguardo le limitazioni alla vendita dei tagliandi per il settore ospiti dell’Arena Garibaldi, l’Us Lecce ha diramato la seguente nota.

L’U.S. Lecce, con riferimento alle limitazioni riguardanti la vendita dei biglietti del settore ospiti in occasione della gara Pisa – Lecce, rese ancor più gravose dall’odierna decisione del GOS di Pisa, che ha determinato incomprensibili ed oggettive difficoltà pratiche nell’acquisto dei titoli d’accesso anche agli aventi diritto, comunica di essersi immediatamente attivata per il tramite della Lega di Serie B chiedendo, nel rispetto delle decisioni assunte dagli organi preposti a garantire la sicurezza dell’evento, una revisione delle misure organizzative adottate, che consenta una normale partecipazione alla gara da parte dei nostri tifosi, quanto meno nel settore ospiti.



Si confida pertanto che, una serena lettura della situazione, permetta di riconsiderare alcune limitazioni consentendo la partecipazione anche da parte dei sostenitori del Lecce provenienti dalle regioni del centro-nord e la possibilità di acquistare i titoli di accesso anche on line, modalità attualmente non consentita.

(foto: la Curva Nord – ph Coribello/SalentoSport)