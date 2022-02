SERIE C/C – C’è il recupero della 22ª, non per il Taranto. Il Francavilla ospita l’Andria. Il Giudice sportivo e il programma

Ancora un turno infrasettimanale in Serie C girone C: oggi si recupera la ventiduesima giornata. La capolista Bari, dopo il tonfo clamoroso avvenuto tra le mura amiche con il Campobasso, proverà a centrare la vittoria con il Picerno. Si giocherà sempre al “San Nicola” dove i galletti hanno perso le ultime due. La Virtus Francavilla sfiderà la Fidelis Andria alla “NuovaArredo Arena”. I ragazzi di Taurino hanno interrotto la loro striscia positiva in quel di Catania. Il secondo posto comunque rimane alla portata. Il Foggia di Zeman è tornato: i dauni, dopo due belle vittorie, cercano il tris con la Turris che pare in caduta libera. I corallini infatti sono reduci da cinque sconfitte consecutive.

Impegno in terra siciliana invece per il Monopoli. I biancoverdi, dopo un bell’inizio di campionato, stanno affrontando un momento complicato. Negli ultimi quattro turni sono arrivate tre sconfitte ed un pareggio per la compagine barese che oggi affronterà il Messina, reduce dalla vittoria con il Potenza. Il match tra Palermo e Taranto è stato rinviato al 30 marzo per indisponibilità del “Renzo Barbera”.

Il programma e le designazioni del recupero della ventiduesima giornata:

mar h 14:30



ACR MESSINA-MONOPOLI: Matteo Gualtieri di Asti (Cataldo-Dicosta. IV: Vailati)

mar h 18:00



LATINA-AVELLINO: Latina-Avellino: Gabriele Scatena di Avezzano (D’Angelo-Biffi. IV: Baratta)

CAMPOBASSO-MONTEROSI: Filippo Giaccaglia di Jesi (Micalizzi-Poma. IV: Guerra)

mar h 21:00



POTENZA-CATANZARO: Nicolò Marini di Trieste (Basile-Nasti. IV: Mirabella)

VIRTUS FRANCAVILLA-FIDELIS ANDRIA: Valerio Maranesi di Ciampino (Monaco-Moroni. IV: Catanoso)

TURRIS-FOGGIA: Roberto Lovison di Padova (Bartolomucci-Allocco. IV: Rutella)

CATANIA-PAGANESE: Andrea Ancora di Roma 1 (Pedone-Nana Tchato. IV: Gavini)

BARI-AZ PICERNO: Paolo Bitonti di Bologna (Grasso-Cerilli. IV: Carrione)

JUVE STABIA-VIBONESE: Marco Ricci di Firenze (Salvalaglio-Feraboli. IV: Sacchi)

Le decisioni del Giudice Sportivo dopo le gare della ventottesima giornata:

GIOCATORI – Cinque giornate per Salvatore Longo (Turris). una giornata per Christian Celesia (Paganese), Rubén Botta (Bari), Antonio Sepe (Potenza), Mario Prezioso (Virtus Francavilla), Maks Celic (ACR Messina), Antonio Natalucci (Monopoli), Carlo Martorelli (Paganese), Edoardo Soleri (Palermo), Andrea Saraniti (Taranto).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 28.02.2022 per Giuseppe Giove (Taranto, per avere tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro). Una giornata per Davide Campofranco (Bari, per avere tenuto un comportamento non corretto in quanto si alzava ripetutamente dalla panchina arrivando quasi in campo per dare indicazioni).

AMMENDE – 2.000 euro al Taranto (per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori consistiti nell’avere lanciato due bottigliette piene di acqua senza colpire alcuno; successivamente sei bottigliette di acqua, un accendino, una ventina di contenitori vuoti di Borghetti, senza colpire alcuno e per avere i suoi sostenitori posizionati nella curva nord intonato: cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine e Istituzioni e incitanti alla violenza); 300 euro all’ACR Messina (per avere i suoi raccattapalle ritardato più volte la ripresa del gioco) e al Catanzaro (perché due soggetti, non identificati ma riferibili alla Società, stazionavano al termine della gara all’interno dello spogliatoio).