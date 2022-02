SERIE B – Al Via del Mare arriva la ‘bestia nera’ Cittadella: programma e arbitri della 25ª

Altro impegno infrasettimanale per il campionato cadetto. Alle 18.30 di oggi si inaugurerà la 26esima giornata, settima di ritorno.

Il programma è diviso in due tronconi: oggi alle 18.30, domani alle 18.30. Per il Lecce capolista, arriva la visita del Cittadella, il cui nome rimanda alla mente brutti ricordi. Tre i precedenti al Via del Mare: 1-5 nel marzo 2010 con De Canio allenatore (doppietta di Ardemagni e Bellazzini, gol di Iunco; per il Lecce, Corvia su rigore); 1-1 nell’agosto 2018 con Liverani (Mancosu su rigore e Strizzolo); 1-3 nel maggio 2021 con Corini (D’Urso, Rosafio, Proia; Coda, momentaneo 1-1). L’ultimo match, in particolare, fu quello che diede il via al crollo psico-fisico già avviato dopo la sconfitta interna contro la Spal di due settimane prima. La stentata vittoria di Vicenza fu un falso positivo e, infatti, fu l’ultima partita vinta da quella squadra che, in seguito, playoff compresi, ne perse altre quattro, pareggiandone due. – dati wlecce.it –

Il Cittadella, fuori casa, ha vinto quattro volte, tutte per 0-1: a Frosinone, Reggio Calabria, Alessandria e Pordenone. Nell’ultimo turno ha perso in casa col Benevento.

Arbitrerà il signor Camplone di Pescara, con cui il Lecce vanta due vittorie e tre pareggi, tutti in Serie C tra il 2016 e il 2017.

mar. ore 18.30

Alessandria-Perugia: Marco Piccinini di Forlì (Dei Giudici-Margani; IV Perenzoni; VAR Minelli-Paganessi)

Cremonese-LR Vicenza: Andrea Colombo di Como (Mokhtar-Nuzzi; IV Panettella; VAR Prontera-Ranghetti)

Pisa-Parma: Rosario Abisso di Palermo (Avalos-Saccenti; IV Saia; VAR Fourneau-Passeri)

Pordenone-Monza: Marco Serra di Torino (Peretti-Del Giovane; IV Giordano; VAR Aureliano-Zufferli)

Spal-Ternana: Daniele Paterna di Teramo (Muto-Zingarelli; IV Maggio; VAR Banti-Baccini)

Benevento-Como: Valerio Marini di Roma 1 (Schirru-Lanotte; IV Longo; VAR Dionisi-Pagliardini)

mer. ore 18.30

Brescia-Ascoli: Antonio Di Martino di Teramo (Garzelli-Cipriani; IV Villa-Rapuano-Bresmes)

Crotone-Cosenza: Davide Massa di Imperia (Alassio-Imperiale; IV Cascone; VAR Di Paolo-Di Monte)

Frosinone-Reggina: Francesco Meraviglia di Pistoia (Fiore-Yoshikawa; IV Collu; VAR Pezzuto-Mastrodonato)

Lecce-Cittadella: Giacomo Camplone di Pescara (Pagnotta-Fontemurato; IV Acanfora; VAR Giua-Colarossi)

CLASSIFICA: Lecce 46; Cremonese e Pisa 45; Brescia 44; Monza 41; Benevento 40; Ascoli 39; Frosinone e Perugia 38; Cittadella 35; Como 34; Reggina 32; Ternana 31; Parma 28; Spal 24; Alessandria 23; Cosenza 19; Crotone e LR Vicenza 14; Pordenone 12.

(foto: un’immagine di Lecce-Cittadella dello scorso campionato – ph Coribello/SalentoSport)