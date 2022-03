SERIE C/C – Catanzaro-Bari, in palio la B diretta: la Virtus Francavilla è in agguato. Programma e arbitri della 31ª

Siamo nell’ultima parte di campionato di Serie C girone C e ora i punti iniziano a pesare il doppio. La capolista Bari ha l’opportunità di consolidare la sua vetta in casa del Catanzaro. I biancorossi, vincendo, sarebbero con un piede in Serie B, anche un pareggio per gli uomini di Mignani non sarebbe da buttare; i calabresi, invece, sono costretti a vincere. Questi ultimi hanno lasciato punti pesanti nello scorso turno, in casa del Monopoli. La squadra di Colombo, alle prese anche con il Covid, se la dovrà vedere con il Monterosi. I laziali, nella scorsa giornata, sono usciti sconfitti dal “Massimino” di Catania. La Virtus Francavilla sogna la conquista di un’ottima posizione in griglia playoff. Gli imperiali, dopo la sconfitta di Bari, dovranno tornare alla vittoria con la Paganese. Tra le mura amiche i ragazzi di Taurino hanno il miglior rendimento del girone.

Il Foggia sfiderà il Picerno allo “Zaccheria“, in quello che si presente come uno scontro diretto per centrare i playoff. Il Taranto, invece, dovrà necessariamente invertire la sua marcia per non vedere dei fantasmi fin qui tenuti alla larga. I ragazzi di Laterza, dopo la bruttissima uscita in quel di Vibo, saranno di scena ancora in trasferta, questa volta al “Viviani” di Potenza. I padroni di casa la scorsa, domenica, si sono imposti 3 a 0 sul campo del Latina. La Fidelis Andria vuole evitare la retrocessione diretta, ma per farlo servono punti. L’ostacolo dei federiciani sarà proprio la compagine neroazzurra.

Il programma e le designazioni della trentunesima giornata di campionato:

AVELLINO-PALERMO: Paride Tremolada di Monza (Valente-Lencioni; IV: Marini)

VIBONESE-CATANIA: Claudio Panettella di Gallarate (Severino-Miniutti; IV: Garofalo)

MONTEROSI-MONOPOLI: Simone Galipò di Firenze (Toce-Allocco; IV: Toro)

CAMPOBASSO-MESSINA: Claudio Petrella di Viterbo (Votta-Cataneo; IV: Totaro)

CATANZARO-BARI: Ermanno Feliciani di Teramo (Fraggetta-Cortese; IV: Maggio)

FIDELIS ANDRIA-LATINA: Federico Fontani di Siena (Grasso-Spina; IV: Castellone)

FOGGIA-AZ PICERNO: Andrea Calzavara di Varese (Voytyuk-Laghezza; IV: Lascaro)

JUVE STABIA-TURRIS: Luigi Carella di Bari (Terenzio-Galimberti; IV: Zucchetti)

POTENZA-TARANTO: Matteo Gualtieri di Asti (Ricciardi-Ferrari, IV: Grasso)

VIRTUS FRANCAVILLA-PAGANESE: Daniele Perenzoni di Rovereto (Cavallina-Trischitta; IV: Renzi)

CLASSIFICA – Bari 62 – Catanzaro 55 -Virtus Francavilla 53 – Avellino* 52 – Monopoli 49 – Palermo* 48 – Turris* 45 – Latina 42 – Foggia 41 -AZ Picerno* 40 – Juve Stabia 39 – Monterosi Tuscia 37 – Catania* 36 – Taranto* 35 – Campobasso** 33 – ACR Messina 32 – Paganese* 29 – Potenza* 26 – Fidelis Andria 23 – Vibonese 19.