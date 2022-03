LECCE – Post-Brescia, sala stampa: i commenti di Baroni, Strefezza e Inzaghi

Migliore in campo, come spesso succede: l’analisi di Lecce-Brescia con le parole di Gabriel Strefezza.

“In settimana abbiamo provato questo tipo di azioni, partendo dalla fascia e andando dentro. La palla è partita troppo bene dopo la finta. Fisicamente? Sto bene, Sul secondo tiro, avevo in difensore davanti e ho angolato un po’ troppo. C’è rammarico per aver giocato una grande partita, abbiamo provato a vincere ma c’era una grande squadra di fronte a noi. Ora riposiamo e pensiamo alla prossima, qui non ci sono titolari. Il gol? Per me l’importante è vincere. Personalmente penso che sto facendo un grande campionato e di aver fatto il salto di qualità, grazie ai consigli del mister che mi ha spiegato come giocare da esterno. Sono contento, ora pensiamo al Cosenza“.

Le parole di mister Baroni: “Abbiamo giocato con personalità e convinzione, alti, concedendo poco. Mi sono piaciuti i ragazzi e ho fatto loro i complimenti. Ci è mancato il colpo ma mi interessava la prestazione, per arrivare in fondo serve questa personalità. Sul gol preso c’è stato un errore, il portiere doveva gestire meglio quella palla ma è bravissimo, lo conosco, non era facile trovare le distanze dopo un anno che non giocava. Ha parato anche il rigore ma non siamo stati svegli per gettare via quel pallone sulla respinta. Col passare dei minuti è cresciuto. Molto bene Bjorkengren, Helgason l’ho tolto dopo il problema alla caviglia. Dermaku? È entrato benissimo dopo una settimana di lavoro, l’ho visto bene tranne in qualche pallone in profondità e in dei momenti in cui poteva essere più reattivo. Il Brescia? Non ricordo loro trame, mi è piaciuta l’interpretazione della gara con 50 metri alle spalle. Chi è entrato, poi, ha fatto bene, contrariamente ad altre volte. Di Mariano? La sua assenza pesa, con lui usiamo la profondità e lo stiamo aspettando. Sulla classifica finale, non è facile prevedere come finirà, siamo tutti attaccati e questo è uno dei campionati più difficili”.

Mister FIlippo Inzaghi si porta a casa un punto, distribuendo complimenti ma sottolineando anche qualche occasione non sfruttata dai suoi: “Partita equilibrata, abbiamo affrontato la squadra migliore del campionato. Potevamo anche vincere con le occasioni clamorose di Sabelli, Proia e Tramoni, ma anche il Lecce ha avuto occasioni. Contro il miglior attacco del campionato, la nostra difesa ha retto, anche se Coda e Strefezza potevano creare occasioni in ogni momento. Nel Lecce ci sono tre giocatori a cui devo tanto: Calabresi, Tuia e Coda, ho con loro un rapporto splendido, mi hanno dato tanto e sono uomini e giocatori che stimo molto e che in B fanno la differenza”.

(foto: abbraccio tra Baroni e Inzaghi – ph Coribello/SalentoSport)