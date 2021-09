SERIE C/C – C’è il Campobasso per il Taranto e la Vibonese per la Virtus Francavilla: il programma

Si chiude il mercato ed ora l’attenzione è rivolta solo ed esclusivamente al calcio giocato. In Serie C arriva il weekend della seconda giornata di campionato, sei gare saranno giocate di sabato. Solo tre sono state le squadre che nel turno precedente hanno conquistato i tre punti, si tratta di Catanzaro, Palermo e Monopoli.

Il Catanzaro, dopo la vittoria contro la Virtus Francavilla, andrà a Picerno. Anche il Monopoli affronterà un impegno in trasferta. I biancoverdi saranno ospiti della Turris, reduce dal pareggio di Taranto. Il primo derby made in Sicilia è servito: Messina e Palermo si daranno battaglia già alla seconda giornata.

L’altra siciliana, il Catania, invece ospiterà tra le mura amiche la Fidelis Andria, compagine che la scorsa domenica ha impensierito la Juve Stabia, strappandole un pari. Anche il Campobasso ha un punto in graduatoriae se la vedrà con il Taranto targato mister Giuseppe Laterza. Derby campano tra Juve Stabia e Avellino: entrambe hanno obiettivi importanti per questa stagione e non possono permettersi di buttare via già punti pesanti.

Chiude il programma del sabato sera l’incontro tra Latina e Paganese, gara che vedrà due formazioni partite per centrare il traguardo salvezza. Il Bari dopo il punto ottenuto a Potenza affronterà al San Nicola la neopromossa Monterosi. Lo stesso Potenza invece andrà in terra dauna, ospite del Foggia di Zeman. Archivia il turno la sfida tra Virtus Francavilla e Vibonese. I brindisini vorrebbero riscattare la brutta sconfitta di Catanzaro e dimostrare di essere una squadra molto competitiva, dopo l’ottimo mercato estivo.

Il programma e le designazioni della seconda giornata di campionato:

sab h 20:30

Messina-Palermo: Federico Longo di Paola (Miniutti-Terenzio; IV Moriconi)

Campobasso-Taranto: Marco Acanfora di Castellammare di Stabia (Fine-Festa; IV Carrione)

Catania-Fidelis Andria: Michele Di Cairano di Ariano Irpino (Massimino-Lattanzi; IV Collu)

Juve Stabia-Avellino: Paolo Bitonti di Bologna (Basile-Salama; IV Saia)

Latina-Paganese: Kevin Bonacina (Paggiola-Landoni; IV Felliciani)

Picerno-Catanzaro: Stefano Nicolini (Ciancaglini-Voytyuk; IV Vergaro)

dom h 17:30

Bari-Monterosi: Simone Galipò di Firenze (Poma-Trischitta; IV Cascone)

Foggia-Potenza: Federico Fontana di Siena (Rizzotto-Pragliola; IV Angelucci)

Turris-Monopoli: Mario Davide Arace di Lugo di Romagna (Melchiorre-Bartolomucci; IV Zucchetti)

Virtus Francavilla-Vibonese: Marco Monaldi di Macerata (Carrelli-Dicosta; IV Centi)