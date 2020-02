SERIE C/C – Battere l’AZ Picerno per riprendere la marcia, questa la missione della Virtus Francavilla: programma e arbitri della 29ª giornata

Riprendere la marcia dopo lo stop di Vibo Valentia quanto prima, per mettere in cascina punti utili per la classifica playoff. Questa la missione della Virtus Francavilla di mister Bruno Trocini che, domenica pomeriggio, ospiterà i lucani del Picerno al “Giovanni Paolo II”, reduci da due sconfitte nelle ultime tre gare e situati in piena zona playout nella classifica del girone C di Serie C.

Al momento non ci sono restrizioni legate all’emergenza Coronavirus nel girone Sud della terza serie nazionale.

Quindi, il programma della 29esima giornata, sarà questo:

sab. h 20.45

Casertana-Cavese: Andrea Colombo di Como (Mariottini-Cortese)

dom. h 15

Reggina-Monopoli: Marco D’Ascanio di Ancona (Moro-Zampese)

Rende-Viterbese: Matteo Gariglio di Pinerolo (Di Giacinto-Basile)

Rieti-Sicula Leonzio: Marco Mobaldi di Macerata (Matera-Belsanti)

dom. h 15.30

Catania-Vibonese: Gianpiero Miele di Nola (Trasciatti-Della Croce)

dom. h 17.30

Paganese-Teramo: Claudio Panettella di Gallarate (Grasso-Andulajevic)

Potenza-Catanzaro: Luca Zufferli di Udine (Fontemurato-Salama)

Bari-Avellino: Cristian Cudini di Fermo (Severino-Cubicciotti)

Ternana-Bisceglie: Marco Acanfora di Castellammare di S. (lenza-Santi)

Virtus Francavilla-AZ Picerno: Mario Cascone di Nocera Inf. (Nasti-Pellino)

–

CLASSIFICA: Reggina 66 – Bari 56 – Monopoli 54 – Potenza 52 – Ternana 50 – Catanzaro 42 – Catania 41 – Teramo 40 – Vibonese e Viterbese 38 – Virtus Francavilla, Avellino e Cavese 37 – Paganese 34 – Casertana 32 – Picerno 29 – Sicula L. 23 – Bisceglie 19 – Rende 17 – Rieti 12.