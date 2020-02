VELA – All’Ecoresort Le Sirenè di Gallipoli la 1ª tappa del Campionato Zonale Kitefoil: il programma

Si terrà a Gallipoli, domenica 1° marzo, la prima tappa del Campionato Zonale Kitefoil di vela, organizzato da CKI e dal Comitato VII Zona. La regata è realizzata dal Club Velico Ecoresort Le Sirenè in collaborazione con le associazioni LocalsCrewAsd, Sezione vela IISS “Vespucci“, Circolo della Vela e Lega Navale Italiana.

L’evento si terrà proprio presso l’Ecoresort Le Sirenè, struttura del Gruppo Caroli Hotels.

Le categorie premiate saranno la Open Maschile, la Open Femminile e la Youth. Il Kitefoil si pratica navigando su tavole particolari che “volano” sull’acqua in quanto montate su un piantone di circa 90 cm d’altezza ed una pinna dalla forma particolare, che, sfruttando i principi dell’idrodinamica, rende queste tavole velocissime anche con 7-8 nodi di vento, sfrecciando ad oltre 30 nodi di velocità. Il percorso è il classico “bastone” velico, vince chi, alla fine delle varie prove, ha ottenuto un punteggio migliore, tenendo conto delle eventuali penalità, sommando tutte le regate disputate.

“Dopo l’esperimento del Campionato TT:R 2019 – commenta Daniele De Nuzzo di CKI Puglia – da quest’anno l’attenzione si focalizza su quella che sarà la specialità olimpica a Parigi 2024. Come delegato CKI Puglia porto avanti, insieme all’aiuto della Classe Kiteboarding CJI dei Circoli FIV pugliesi e del Comitato VII Zona, il progetto di formare giovani talenti per disputare i Campionati europei e mondiali e, perché no, anche partecipare a Parigi 2024″.

Il programma della manifestazione prevede, dalle 8.30 alle 9.30, l’apertura della segreteria della regata; alle 10 briefing di apertura presso la segreterie; alle 11 via alle regate con il segnale d’avvico della prima prova di giornata; alle 16 stop alle operazioni in mare; alle 16.30 pasta party per i regatanti; alle 17 cerimonia di premiazione e chiusura evento.