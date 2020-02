SERIE A – Cinque gare a porte chiuse per l’allerta Coronavirus: programma e arbitri della 26ª giornata

La ventiseiesima giornata di Serie A sarà contrassegnata dalle misure di sicurezza adottate per prevenire la diffusione del Coronavirus. Cinque gare si giocheranno a porte chiuse (a Udine, a Milano, a Parma, a Sassuolo e a Torino), mentre per le altre, al momento, non ci sono restrizioni. Da valutare Sampdoria-Verona, dato che si giocherà lunedì 2, mentre e le disposizioni delle Autorità sono valide sino a domenica 1.

Al Via del Mare, quindi, ci saranno i tifosi atalantini al seguito della loro squadra. la gara sarà diretta dal signor Massa di Imperia, col quale il Lecce, nei tre precedenti sin qui disputati, non ha mai vinto (un pari quest’anno a Genova contro la Sampdoria, una sconfitta a Palermo nel torneo di Serie A 2011-12, un pari a Firenze in Serie A 2010-11, dati wlecce.it).

Questo il programma della settima di ritorno con le relative designazioni arbitrali:

sab. h 15

Lazio-Bologna: Rosario Abisso di Palermo (Liberti-Bottegoni; IV Robilotta; VAR Rocchi-Del Giovane)

sab. h 18

Udinese-Fiorentina: Michael Fabbri di Ravenna (Tolfo-Imperiale; IV Piccinini; VAR Chiffi-Perfetti) – a porte chiuse

sab. h 20.45

Napoli-Torino: Maurizio Mariani di Aprilia (Bindoni-Caliari; IV Abbattsta; VAR La Penna-Giallatini)

dom. h 12.30

Milan-Genoa: Daniele Doveri di Roma 1 (Lo Cicero-Galetto; IV Pasqua; VAR Irrati-Cecconi) a porte chiuse

dom. h 15

Lecce-Atalanta: Davide Massa di Imperia (Schenone-Valeriani; IV Di Martino; VAR Nasca-Longo)

Sassuolo-Brescia: Gianluca Manganiello di Pinerolo (Passeri-Alassio; IV Maggioni; VAR Orsato-Manganelli) a porte chiuse

Parma-Spal: Luca Pairetto di Nichelino (Preti-Baccini; IV Ghersini; VAR Di Paolo-Vivenzi) a porte chiuse

dom. h 18

Cagliari-Roma: Marco Di Bello di Brindisi (Mondin-De Meo; IV Giua; VAR Giacomelli-Di Iorio)

dom. h 20.45

Juventus-Inter: Marco Guida di Torre Annunziata (Meli-Carbone; IV Maresca; VAR Mazzoleni-Paganessi) a porte chiuse

lun. h 20.45

Sampdoria-Verona: Paolo Valeri di Roma 2 (Costanzo-Villa; IV Minelli; VAR Banti-Ranghetti)

–

CLASSIFICA: Juventus 60 – Lazio 59 – Inter* 54 – Atalanta* 45 – Roma 42 – Napoli e Milan 36 – Verona* e Parma* 35 – Bologna 34 – Cagliari* 32 – Sassuolo* e Fiorentina 29 – Torino* e Udinese 27 – Lecce 25 – Sampdoria* 23 – Genoa 22 – Brescia 16 – Spal 15.

* (Verona, Cagliari, Atalanta, Sassuolo, Inter, Sampdoria, Torino e Parma una gara in meno)