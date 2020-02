SERIE D/H – Brindisi e Nardò, a voi le prime della classe! Programma e arbitri della 26ª giornata

Si prepara ad andare in scena la 26esima giornata del girone H di Serie D che sarà divisa in due tronconi. Quattro gare prenderanno il via alle 14.30, le restanti alle 15. I compiti più ardui della settimana spettano al Nardò, che andrà a far visita al Foggia vicecapolista allo Zaccheria, così come al Brindisi, atteso sul campo della capolista Bitonto. Per il Casarano c’è il derby di Altamura mentre il Taranto sarà impegnato in Campania contro il Gladiator. Derby anche per il Fasano in trasferta al Degli Ulivi contro la Fidelis Andria.

Il programma completo e le designazioni arbitrali:

dom. h 14.30

Agropoli-Gravina: Nicolò Dorillo di Torino (Bonaccorso-Bennici)

Foggia-Nardò: Simone Taricone di Perugia (Minafra-Romano)

Francavilla-Nocerina: Giorgio Vergaro di Bari (Giudice-Ticani)

Gladiator-Taranto: Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa (Concari-Amoroso)

dom. h 15

Bitonto-Brindisi: Gabriele restaldo di Ivrea (Marseglia-Filip)

F. Andria-Fasano: David Guida di Torre Annunziata (De Capua-Romano)

Gelbison-A. Cerignola: Samuele Andreno di Prato (Castagna-Piatti)

Sorrento-Grumentum: Enrico Gemelli di Messina (Starnini-Marchese)

Team Altamura-Casarano: Vito Guerra di Venosa (Dell’Isola-Pelosi)

CLASSIFICA: Bitonto 54 – Foggia 51 – A. Cerignola 49 – Sorrento 47 – Casarano 41 – Taranto 39 – Fasano 34 – Gladiator 32 – Gravina, T. Altamura e Gelbison 31 – Brindisi 30 – Nardò e Grumentum 27 – F. Andria e Nocerina 26 – Francavilla 24 – Agropoli 14.