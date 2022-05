SERIE C – Foggia out, rimane solo il Monopoli. Avanti Palermo e Juventus U23: gli accoppiamenti dei quarti di finale playoff

Sono stati stabiliti gli accoppiamenti del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C. Le teste di serie sono le seconde in classifica di ogni girone più il Palermo. Delle pugliesi rimane solo il Monopoli che ieri ha eliminato il Cesena con un sonoro tre a zero. Il Foggia invece è stato estromesso dall’Entella. I liguri hanno vinto per due a uno in inferiorità numerica. Il regolamento per questo secondo turno nazionale è lo stesso del primo: in caso di parità al termine dei 180’ minuti, tra andata e ritorno, passano le teste di serie, senza giocare tempi supplementari. L’andata dei quarti si giocherà martedì 17 maggio mentre il match di ritorno il 21 maggio.

Risultati di ieri: Cesena-Monopoli 0-3, Entella-Foggia 2-1, Feralpisalò-Pescara 2-1, Palermo-Triestina 1-1, Renate-Juventus U23 0-1.

QUARTI DI FINALE:

Padova-Juventus U23

Reggiana-Feralpisalò

Palermo-Entella

Catanzaro-Monopoli

TESTE DI SERIE:

Padova

Reggiana

Catanzaro

Palermo

NON TESTE DI SERIE:

Entella

Feralpisalò

Juventus U23

Monopoli