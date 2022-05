SERIE B – Vicenza, un passo verso la salvezza. S’inaugurano i playoff con Ascoli-Benevento: il programma

Un gol di Cristian Maggio, proprio al 90′, ha deciso la sfida d’andata dei playout di Serie B che si è giocata ieri tra Vicenza e Cosenza. I calabresi recriminano per un arbitraggio, a loro dire, non impeccabile. La gara di ritorno si giocherà a Cosenza venerdì prossimo.

Oggi, intanto, partono i playoff col turno preliminare che vede coinvolte le squadre classificate dal quinto all’ottavo posto. Alle 20.30 in campo Ascoli e Benevento. Domani, alle 18, Brescia–Perugia. In caso di parità, anche dopo eventuali tempi supplementari, non si tireranno i calci di rigore ma accederanno alle semifinali le squadre che giocano in casa, per via della miglior classifica nella stagione regolare.