BASKET – Carrozzina, c’è solo la Roma tra la Lupiae Team Salento e la Serie A

Sarà Roma-Lecce la finale playoff per l’accesso in Serie A nel campionato nazionale di basket in carrozzina. Gara 1 si giocherà domenica nella Capitale, il ritorno, sabato 21, al Pala Ventura di Lecce.

Le dichiarazioni pre-gara di Fabio De Giorgi, uno dei senatori della Lupiae Team Salento: “Per me e Quintino De Nuccio, che da oltre vent’anni facciamo parte di questa società, la sfida contro i capitolini è la rappresentazione di come un sogno possa diventare realtà. Certo – continua il numero in maglia 7 di Morciano di Leuca – se oggi siamo qui, a giocarci in finale la Serie A, è il risultato di tanti sacrifici fatti da parte di chi, nel corso di questi ventidue anni di storia della Lupiae Team Salento, ha contribuito a far crescere questa società. A noi ora – conclude De Giorgi – il compito di completare l’opera e tentare di conquistare la prima storica promozione”.

Gara 1 si potrà seguire sulle pagine Facebook della Lupiae Team Salento e Salento in Linea, o, in alternativa, su Mondo Radio Tutti i Frutti nel corso del programma “Tutti in Campo”.