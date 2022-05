LECCE – Primavera, ultimo round prima dei probabili playout: a San Pietro in Lama arriva il Torino

Nell’ultima giornata della stagione regolare del torneo di Primavera 1, sono quattro le squadre ancora in gioco nella lotta salvezza. Già retrocesse direttamente Spal (26) e Pescara (18), rimane ancora in ballo il Lecce di Vito Grieco (37 punti), che, domenica a mezzogiorno, ospita il Torino, già salvo, al Deghi Center di San Pietro in Lama. Il Genoa, che ha un punto in più del Lecce, sarà impegnato nello scontro diretto col Milan (40) al “Vismara” di Milano. A 40 punti c’è anche il Napoli che, nell’ultimo turno, riceve il Verona, ormai senza obiettivi avendo raggiunto la salvezza.

Cosa può succedere quindi: per il Lecce, l’ipotesi più probabile è lo spareggio playout. I giallorossi possono arrivare a pari punti col Genoa se i liguri perdono a Milano e il Lecce pareggia col Torino. Gli scontri diretti col grifone sono in piena parità: vittoria Lecce a Genoa per 1-0, vittoria Genoa in casa del Lecce per 1-0. La differenza reti, però, è nettamente favorevole al Genoa (-1 contro -7). Se il Lecce vince e il Genoa perde col Milan, ipotizzando, comunque, che il Napoli faccia risultato col Verona (gli basta solo un punto), i giallorossi scavalcherebbero il Genoa e avrebbero il vantaggio di giocare i playout di ritorno in casa.

Qualora il Lecce dovesse raggiungere in classifica il Milan (il Lecce batte il Torino e il Milan perde in casa col Genoa), sarebbe, comunque, sedicesimo e, quindi, terzultimo.

L’unica speranza di salvezza diretta sarebbe: Lecce batte Torino, il Napoli perde in casa col Verona e il Genoa non vince a Milano. Così, il Genoa sarebbe terzultimo, Napoli e Lecce quartultimi a pari merito, parità assoluta negli scontri diretti e nella differenza reti negli scontri diretti, ma una differenza reti generale a favore del Lecce (attualmente: -7 contro -13 dei campani).

La vendita dei ticket, attiva solo sui circuiti online, è già aperta da ieri e si chiuderà alle 12 del giorno della gara.