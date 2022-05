BASKET A2/m – Capo d’Orlando tiene aperta la serie playout: 1-2 Nardò, domani gara 4

Capo d’Orlando resta in corsa e riapre la serie playout. È sempre avanti Nardò per 2-1 ma i siciliani, domani sera, giocheranno ancora tra le mura amiche per provare ad andare alla bella (che si giocherebbe a Nardò).

Il punteggio di gara 3: Capo d’Orlando batte Nardò 91-64. Decisamente superiori in tutti i fondamentali i ragazzi di coach Sussi. Di contro, un Nardò opaco e che ha fatto registrare delle mediocri percentuali al tiro.

Gara 4 si giocherà alle 20.30. Al Nardò manca un solo mattoncino per completare quella che sarebbe una vera e propria impresa: salvarsi al primo anno in A2.

—

IL TABELLINO

INFODRIVE CAPO D’ORLANDO-NEXT NARDÒ 91-64

(30-20, 49-43, 74-57)

CAPO D’ORLANDO: Diouf 2, Laganà, Telesca, Bartoli 7, Tintori, Poser 17, Ellis 12, Traini 4, Mack 25, King 14, Vecerina 8. All. Sussi.

NARDÒ: Pasqualin 2, Thioune 2, Tyrtyshnik, Jankovic, Jerkovic 5, La Torre 3, Poletti 17, Amato 7, Ferguson 18, Thomas 7, Fallucca 3. Ne Mirkovski. All. Battistini.

ARBITRI: Tirozzi, Patti, Ferretti.