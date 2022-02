TARANTO – Disfatta in quel di Andria, i rossoblù crollano e la Fidelis cala il tris

Il Taranto perde malamente in quel di Andria. I rossoblù si presentano a questo incontro senza Barone, Manneh e Falcone infortunati. Tra gli assenti c’è anche Saraniti per squalifica. L’emergenza in attacco penalizza i rossoblù che sono sterili e non si rendono quasi mai pericolosi. La Fidelis è cinica e va in rete con Bubas, Gaeta e Monterisi.

LA CRONACA: Alla prima occasione degna di nota la Fidelis Andria passa: al 7’ Casoli dalla sinistra la mette al centro per Bubas che in mezza girata insacca per l’uno a zero. La reazione dei rossoblù arriva al 21’: il diagonale di Marsili non trova la deviazione Giovinco che manca la sfera per il tap-in vincente. Al 29’ il Taranto va vicinissimo al pareggio: Di Gennaro colpisce l’incrocio dei pali dopo un destro preciso a giro. Il primo tempo termina con il vantaggio dei padroni di casa per una rete a zero.

All’inizio della ripresa la Fidelis Andria raddoppia: al 50’ Gaeta trova l’angolino basso vincente con un preciso sinistro. I biancoazzurri galvanizzati dal doppio vantaggio vanno vicini alla terza rete al 56’: il colpo di testa in tuffo di Alcibiade finisce di poco al lato dopo un corner. Al 59’ risponde il Taranto con una mezza girata di Civilleri che termina di un soffio fuori. Al 75’ i federiciani sfiorano la terza rete: Bubas in piena area di rigore calcia a botta sicura ma Riccardi è provvidenziale a respingere con Chiorra fuori causa. All’ 80’ i padroni di casa chiudono la gara trovando la terza marcatura: la punizione di Nunzella colpisce il palo e sulla ribattuta Monterisi deposita in rete per il più facile dei gol. Per il Taranto piove sul bagnato, all’88’ viene espulso Santarpia per doppia ammonizione. Finisce così un match senza storia che accende un grosso campanello d’allarme in casa Taranto. I rossoblù ora sono in silenzio stampa e sabato allo Iacovone ci sarà il Foggia.

IL TABELLINO

Andria, stadio “Degli Ulivi”

sabato 26 febbraio 2022 – ore 17:30

Serie C/C 2021/22 – giornata 29

FIDELIS ANDRIA-TARANTO 3-0

RETI: 7’ Bubas, 50’ Gaeta, 80’ Monterisi

FIDELIS ANDRIA (4-2-3-1): Saracco – Ciotti, Alcibiade, Riggio, Nunzella (82’ Messina) – Risolo, Bonavolontà (82’ Urso) – Casoli, Bubas (82’ Calamita), Gaeta (66’ Monterisi) – Di Piazza (76’ Carullo). A disp.: Vandelli, Donini, Carullo, Bolognese, De Marino, Ortisi, Bortoletti. All. Vito Di Bari.

TARANTO (4-3-3): Chiorra – Versienti, Riccardi, Benassai, Ferrara (28’ De Maria)- Marsili, Di Gennaro, Labriola (58’ Civilleri); Pacilli (58’ Turi), Santarpia, Giovinco. A disp.: Loliva, Antonino, Tomassini, Zullo, Mastromonaco, Cannavaro. All. Giuseppe Laterza.

ARBITRO: Marco Acanfora di Castellammare di Stabia (Politi-Bahri; IV Monaldi).

NOTE: Ammoniti: Ferrara (T), Santarpia (T), Bonavolontà (A). Espulsi: dalla panchina il DS Montervino (T), all’ 88’ Santarpia (T) per doppia ammonizione.

(foto: le squadre schierate prima del fischio d’inizio – Fb Andria)