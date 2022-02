SERIE B – Nuovo cambio della guardia in vetta: Brescia rallenta, sorpasso Cremonese

Nuovo cambio della guardia in vetta alla classifica di Serie B dopo la prima tranche della 26esima giornata. Il Brescia non va oltre il pari a Como e allora la Cremonese ne approfitta, passando per 1-2 sul campo della Ternana e operando il sorpasso. I grigiorossi salgono a 49 punti, a +1 sulla squadra di Filippo Inzaghi e a +3 sul trio composto da Lecce, Pisa e Benevento. Le Streghe passano su rigore a Perugia, trasforma Forte. Nel finale, Perugia in avanti a testa bassa, nonostante lo sciagurato Kouane, entrato attorno alla mezzora ed espulso per doppia ammonizione nel giro di dieci minuti.

A completare: Vicenza batte Pordenone 1-0; Parma batte Spal 4-0; Cosenza batte Alessandria 2-1.

