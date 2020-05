SERIE C – Il Direttivo Lega Pro a Gravina: “Impossibile completare la stagione”. Allo studio i piani B e C e un ripensamento dei format

La Lega Pro si rimette al Consiglio federale, appurato che non si riuscirà a tornare in campo per completare il calendario della stagione 2019/20. Questo è il sunto della riunione di ieri pomeriggio, alla presenza, in remoto, del presidente Figc, Gabriele Gravina, che ha auspicato ad un ripensamento del format dei campionati già dalla stagione 2021/22.

Il Consiglio federale dovrà trovare, quindi, una soluzione anche per la terza serie professionistica. Il piano B è sempre rappresentato dalla disputa di brevi fasi di playoff e playout, con modalità da definire, per individuare, col criterio del merito sportivo, le squadre che dovranno salire o scendere di categoria.

L’ultima scelta, come noto, è la cristallizzazione delle classifiche con l’applicazione di coefficienti correttivi (media punti). Non disputeranno playoff e playout, invece, Monza, Vicenza e Reggina, che saranno promosse direttamente in B in quanto capiclassifica, e Gozzano, Rimini, Rende, Bisceglie e Rieti, che potrebbero cadere in Serie D anche senza la disputa dei playout.