CASARANO – Pari in extremis in terra campana: Knezovic firma l’1-1 con il Savoia

Il Casarano torna dalla trasferta contro il Savoia con un pareggio preziosissimo per 1-1, maturato al termine di una gara condotta per lunghi tratti dai padroni di casa. La compagine campana ha attaccato con insistenza producendo numerose palle gol, ma si è scontrata contro un Farroni in serata di grazia, prima di subire il beffardo pari salentino nel finale.

IL PRIMO TEMPO: FARRONI CHIUDE LA PORTA – Dopo uno spunto iniziale di Chiricò terminato a lato, il Savoia prende in mano il pallino del gioco. Alfieri e Meola creano continui grattacapi alla difesa rossoazzurra, ma Farroni sale in cattedra respingendo le conclusioni di Martina e volando sotto l’incrocio per togliere dalla porta un bolide dello stesso Alfieri. Nel finale di frazione è ancora l’estremo difensore salentino a sbarrare la strada a Nepi.

LA RIPRESA: SBLOCCA MEOLA, MA KNEZOVIC FA 1-1 – Nella seconda metà di gara il copione non cambia: il Savoia spinge e Polizzi grazia il bciabattando da ottima posizione. Al 27′ i bianchi trovano il meritato vantaggio con un incrociata di testa di Meola su assist di Alfieri. Mister Di Bari pesca così dalla panchina inserendo Knezovic: al 43′, sul cross di Versienti rifinito da Patierno, il neoentrato scarica in rete di prima intenzione la palla dell’1-1 finale.

LE PAROLE DI MISTER DI BARI – “Alla fine è un risultato positivo che ci permette di chiudere la settimana con sette punti in tre gare e sbloccarci fuori casa”, dichiara il tecnico rossoazzurro. “Abbiamo sofferto la loro freschezza fisica e la pressione di un campodifficile. Devo fare i complimenti al Savoia, ma anche ai mieiragazzi per non essersi disuniti dopo lo svantaggio. Dobbiamo ancora crescere sul piano del palleggio e dell’identità di gioco, ma chi è subentrato ha spostato gli equilibri. Ora lavoriamo con serenità verso il derby interno con il Monopoli”. Che si giocherà domenica sera alle 21.

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IL TABELLINO

Giugliano (NA), stadio “De Cristofaro”

sabato 19.09.2026, ore 17.30

Serie C/C 2026/27, giornata 6

SAVOIA-CASARANO 1-1

RETI: 27′ st Meola (S), 43′ st Knezovic (C)

SAVOIA (3-4-1-2): Leonardo; Portanova, Noce, Cozzoli; Iob, Tumbarello, Alfieri, Martina (42′ st Fabriani); Meola (48′ st Gemello); Yeboah (42′ st Scotti), Nepi (1′ st Polizzi). All. Fomisano.

CASARANO (4-3-3): Farroni; Ciotti, Obleac (37′ st Versienti), Mercadante, Matino; Logoluso (30′ st Maiello), Ferrara, Zanellato (12′ st Cuzzarella); Grandolfo (12′ st Leonetti), Chiricò (37′ st Knezovic), Patierno. All. Di Bari.

ARBITRO: Brizzi de L’Aquila.

RISULTATI E CLASSIFICA