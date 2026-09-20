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CASARANO – Pari in extremis in terra campana: Knezovic firma l’1-1 con il Savoia

SERIE C Dom. 20 Set. 2026, 10:45

Il Casarano torna dalla trasferta contro il Savoia con un pareggio preziosissimo per 1-1, maturato al termine di una gara condotta per lunghi tratti dai padroni di casa. La compagine campana ha attaccato con insistenza producendo numerose palle gol, ma si è scontrata contro un Farroni in serata di grazia, prima di subire il beffardo pari salentino nel finale.

IL PRIMO TEMPO: FARRONI CHIUDE LA PORTA – Dopo uno spunto iniziale di Chiricò terminato a lato, il Savoia prende in mano il pallino del gioco. Alfieri e Meola creano continui grattacapi alla difesa rossoazzurra, ma Farroni sale in cattedra respingendo le conclusioni di Martina e volando sotto l’incrocio per togliere dalla porta un bolide dello stesso Alfieri. Nel finale di frazione è ancora l’estremo difensore salentino a sbarrare la strada a Nepi.

LA RIPRESA: SBLOCCA MEOLA, MA KNEZOVIC FA 1-1 – Nella seconda metà di gara il copione non cambia: il Savoia spinge e Polizzi grazia il bciabattando da ottima posizione. Al 27′ i bianchi trovano il meritato vantaggio con un incrociata di testa di Meola su assist di Alfieri. Mister Di Bari pesca così dalla panchina inserendo Knezovic: al 43′, sul cross di Versienti rifinito da Patierno, il neoentrato scarica in rete di prima intenzione la palla dell’1-1 finale.

LE PAROLE DI MISTER DI BARI“Alla fine è un risultato positivo che ci permette di chiudere la settimana con sette punti in tre gare e sbloccarci fuori casa”, dichiara il tecnico rossoazzurro. “Abbiamo sofferto la loro freschezza fisica e la pressione di un campodifficile. Devo fare i complimenti al Savoia, ma anche ai mieiragazzi per non essersi disuniti dopo lo svantaggio. Dobbiamo ancora crescere sul piano del palleggio e dell’identità di gioco, ma chi è subentrato ha spostato gli equilibri. Ora lavoriamo con serenità verso il derby interno con il Monopoli”. Che si giocherà domenica sera alle 21.

IL TABELLINO

Giugliano (NA), stadio “De Cristofaro”
sabato 19.09.2026, ore 17.30
Serie C/C 2026/27, giornata 6

SAVOIA-CASARANO 1-1
RETI: 27′ st Meola (S), 43′ st Knezovic (C)

SAVOIA (3-4-1-2): Leonardo; Portanova, Noce, Cozzoli; Iob, Tumbarello, Alfieri, Martina (42′ st Fabriani); Meola (48′ st Gemello); Yeboah (42′ st Scotti), Nepi (1′ st Polizzi). All. Fomisano.

CASARANO (4-3-3): Farroni; Ciotti, Obleac (37′ st Versienti), Mercadante, Matino; Logoluso (30′ st Maiello), Ferrara, Zanellato (12′ st Cuzzarella); Grandolfo (12′ st Leonetti), Chiricò (37′ st Knezovic), Patierno. All. Di Bari.

ARBITRO: Brizzi de L’Aquila.

RISULTATI E CLASSIFICA

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