GALATINA – Svolta in panchina: esonerato Marino, il nuovo corso è affidato a Marco Perrone

Ribaltone in casa Galatina. L’A.S.D. Galatina Calcio ha ufficialmente comunicato di aver sollevato dall’incarico il responsabile tecnico della prima squadra, mister Daniele Marino, unitamente al suo allenatore in secondo, mister Michele Sergi. La decisione è maturata a seguito di un avvio di campionato decisamente al di sotto delle aspettative: dopo la vittoria conquistata al debutto sul campo dell’Ugento, i biancostellati hanno infatti incassato ben quattro ko di fila, restando inchiodati a quota 3 punti in classifica dopo cinque giornate di Eccellenza pugliese. La società ha inteso ringraziare lo staff uscente per l’impegno e la professionalità dimostrati, augurando loro le migliori fortune personali e professionali.

Per invertire la rotta e ridare entusiasmo all’ambiente, la dirigenza salentina ha deciso di affidare le redini della squadra a Marco Perrone. Classe 1979, Perrone vanta una traiettoria calcistica e professionale di rilievo: da calciatore ha indossato proprio la maglia della Pro Italia Galatina nel campionato Interregionale 1995/96, prima di compiere il salto al Venezia in Serie B e proseguire la carriera tra Serie C e Serie D, interrotta poi precocemente a causa di un grave infortunio alla caviglia.

Conseguito il patentino da allenatore nel 2008, ha saputo abbinare la gestione della panchina alle competenze di match analyst. Nel suo curriculum figurano esperienze sulle panchine di Nardò, Fasano, Andria e soprattutto Brindisi, dove da vice di mister Ciro Danucci e analista tattico ha conquistato la storica vittoria del campionato con la promozione in Serie C. L’ultima parentesi professionale lo ha visto protagonista a Taranto, sempre nei ruoli di vice e match analyst nel torneo di Eccellenza, sfiorando il salto in Serie D svanito soltanto nella finalissima dei playoff.

Caratterizzato da un forte temperamento e da una spiccata attitudine nel valorizzare i giovani, mister Perrone avrà il compito immediato di scuotere il gruppo dal torpore delle ultime settimane. Il suo esordio ufficiale sulla panchina del Galatina è previsto per domenica prossima nella non facile trasferta contro l’Ostuni.