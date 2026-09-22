NARDÒ – Penalizzazione, Antico: “Me ne assumo la responsabilità e chiedo scusa a tutti”

Dopo la penalizzazione di due punti da scontare nell’attuale stagione calcistica, prende parola l’amministratore unico del Nardò Calcio, Alessio Antico, che spiega come sono andate le cose e si assume le sue responsabilità davanti ai tifosi.

Il comunicato ufficiale: “In merito alla penalizzazione di due punti in classifica ricevuta, ritengo doveroso fare chiarezza con la nostra tifoseria e con tutta la città di Nardò. La sanzione riguarda quattro inadempienze per mancato rispetto delle scadenze relative ad alcuni nostri ex tesserati.

La società ha provveduto a saldare integralmente tutte le somme dovute ma con leggero ritardo, non rispettando il tempo utile dei 30 giorni canonici previsti dalla normativa dalla data della ricezione della comunicazione.

I tesserati sono stati, infatti, completamente soddisfatti di quanto loro dovuto.

Nel periodo considerato, il concentrarsi di diverse incombenze amministrative ha comportato una fisiologica dilazione nei tempi tecnici di adempimento degli impegni assunti. Come amministratore, mi assumo personalmente la responsabilità di quanto successo e chiedo sinceramente scusa alla nostra tifoseria, alla città di Nardò e, non per ultimo, ai nostri collaboratori, allo staff tecnico e a tutti i calciatori, consapevole che questa situazione coinvolge il lavoro e i sacrifici di tutti.

Ribadisco che tutte e quattro le posizioni sono state integralmente saldate e non ci sono ulteriori punti di penalizzazione da scontare. Mi dispiace profondamente per quanto accaduto.

Mi ritengo responsabile, ma dobbiamo guardare avanti e continuare a lavorare per il bene del Nardò“.