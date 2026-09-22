PODISTICA – A Parabita al via la 15ª Scalata delle Veneri tra sport, natura e cultura

È in arrivo uno degli appuntamenti podistici più suggestivi della stagione. Quello di Parabita per la 15esima edizione della “Scalata delle Veneri”, in programma sabato 26 e domenica 27 prossimi. La manifestazione, organizzata dall’Asd Podistica Parabita, guidata dal presidente Antonio Tornesello, col patrocinio del Comune e del Consiglio Nazionale Ingegneri e il sostegno della Regione, è l’undicesima tappa del circuito “Running Salento 2026”.

L’evento prenderà il via sabato pomeriggio presso il Parco Comunale con il Campionato Provinciale individuale e di società per le categorie giovanili. A partire dalle ore 17 si alterneranno in pista Esordienti, Ragazzi e Cadetti, prima delle premiazioni ufficiali e del convegno tecnico valido per i crediti formativi.

Lo start ufficiale della 15ª Scalata delle Veneri scatterà domenica 27 settembre alle ore 9 dal Parco Comunale. Gli atleti si sfideranno su un percorso affascinante e tecnico di circa 10,5 km (con un dislivello di +/- 170 metri) che toccherà i luoghi simbolo del territorio: il centro storico cittadino, il Parco Archeologico con la celebre Grotta delle Veneri, fino a raggiungere i 200 metri d’altitudine della Collina di Sant’Eleuterio, il punto più alto del Salento, offrendo uno scorcio panoramico sul mare.

Pochi minuti dopo la partenza della corsa agonistica prenderà il via anche la camminata non competitiva di 7 km, aperta a tutti gli appassionati e ai tesserati CSI. La manifestazione di quest’anno ospiterà inoltre la Competizione Nazionale Ingegneri, con classifiche e premi riservati ai professionisti iscritti agli Ordini d’Italia. Le iscrizioni per la gara podistica si chiuderanno giovedì 24 settembre sui portali icron.it e atleticapuglia.it.