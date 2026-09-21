SECONDA CATEGORIA – L’Asd Veglie rinuncia, ripescata la Virtus Latiano: definito il Girone C 2026/27

Colpo di scena dell’ultima ora nei quadri organizzativi del campionato di Seconda Categoria pugliese. Con una comunicazione formale inviata lo scorso 15 settembre, l’Asd Veglie ha ufficialmente alzato bandiera bianca, presentando la propria defezione e rinunciando alla partecipazione al torneo. La decisione ha comportato l’immediata esclusione della compagine vegliese ai nastri di partenza della nuova stagione sportiva.

Per colmare la vacanza d’organico, il Comitato Regionale della Lnd Puglia è corso ai ripari attingendo alla graduatoria dei ripescaggi e premiando la Virtus Latiano. Il club brindisino trova così l’accesso alla categoria superiore in qualità di società non partecipante ai playoff della passata stagione per via della regola dei sette punti di distacco.

Con questo avvicendamento last-minute viene tracciato in maniera definitiva il quadro delle partecipanti al girone C 2026/27, un raggruppamento che si preannuncia combattuto e ricco di infuocati derby salentini e brindisini:

Virtus Latiano

Oria Calcio

San Donaci

Soccer Green Surbo

Soccer Veglie

Polisportiva Martius

Melpignano

Palmariggi

Otranto Calcio

Gioventù Calcio Muro

Virtus Collepasso

Alixias

Spongano

Presicce Acquarica

A breve saranno resi noti i calendari; i campionati prenderanno il via il prossimo 4 ottobre.