LECCE – Gaspar: “Prendiamoci le nostre responsabilità. Tanti errori, ora c’è tempo per lavorare al meglio”

Oltre a mister Di Francesco, ieri sera, nella sala stampa del “Meazza”, si è presentato anche Kialonda Gaspar per parlare del brutto 0-3 subito dal Lecce per mano del Milan.

“Cosa è successo? Difficile parlare dopo una partita così. Dobbiamo capire il momento e prenderci le nostre responsabilità. Non abbiamo fatto una bella partita, commettendo tanti errori di squadra. Avevamo lavorato su una cosa che poi abbiamo sbagliato. Ora si deve continuare a lavorare per non commettere tanti errori. Il Milan è sempre il Milan, ma noi siamo venuti qui dopo una buona settimana di lavoro per fare bene e restare in partita. Nessuno di noi entra in campo per non dare il meglio, ognuno lavora sempre per dare il meglio di sé, poi cambiano le circostanze. Ora abbiamo un po’ di tempo per capire cosa abbiamo fatto male e per lavorare meglio. La competitività in difesa? Per noi è meglio così, se si lavora e si sbaglia poi si pensa che c’è qualcuno in attesa della sua opportunità da cogliere al volo. L’importante è capire dove stiamo e in che squadra stiamo. Abbiamo sei punti, c’è più tempo per lavorare e non solo per gli scontri diretti ma anche per partite come quelle contro il Milan in modo tale da provare a prendere punti e fare bene alla squadra”.