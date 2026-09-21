PROMOZIONE – Il Latiano vola a punteggio pieno: Erchie e Taviano inseguono, primo KO per il Tricase. I tabellini della 3ª

Dopo tre turni in Promozione è il Latiano l’unica squadra ancora a punteggio pieno dopo aver vinto anche a Ruffano con un gol per tempo. A due lunghezze di distanza c’à la coppia Erchie-Taviano: i primi dilagano a Trepuzzi mentre i secondi colgono un punto sul campo del Locorotondo. Prima battuta d’arresto per il Tricase che torna da Oria (alla prima vittoria) con zero punti. Bel successo del Sava sul Leverano: i tarantini salgono a sei punti. Manduria a caccia ancora del primo successo che arriva per il Ginosa, 4-3 sul Matino ultimo e a secco di punti dopo 270 minuti.

I tabellini della terza giornata del girone B:

SPORTING ORIA-ATL. TRICASE 1-0

RETI: 2′ st Mingiano

SP. ORIA: Cappello, Mancarella, Martina, Gallù, Riezzo (40′ st D’Urso), Narducci, Russo (21′ st Alfarano), Mingiano (38′ st Lotito), Gomis (38′ st D’Ettorre), Lomartire, Delgado (50′ st Zaccaria). All. Colluto.

ATL. TRICASE: Passaseo, Desiderato (16′ st Martella), Elia A., Zecca (30′ st Matere), Giglio, Maiolo, Caputo, Caracciolo, Lorusso, Manisi, Elia F. (16′ st Scialpi). All. Carrozza.

ARBITRO: Torre di Barletta.

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TREPUZZI-V. ERCHIE 0-3

RETI: 36′ pt rig. Mbappè, 11′ st Perez, 34′ st Kandji

TREPUZZI: Giangrande, Caragnulo, Vigliotti, Taurino, Martina, De Lorenzis, Diop, Vicedomini (10′ st Mastrogiovanni), Quarta (22′ st Protopapa), Brue (22′ st Gaudadiello), Verri (30′ st Martina). All. De Pascalis.

V. ERCHIE: Pizzaleo, Gningue, Ndiaye, Lezzi, De Giorgi, Ndom, Ungaro (15′ st Ouedraogo), De Gaetani (26′ st Girardi), Mbappè, Marti (1′ st Kandji), Perez (15′ st Ndoye). All. Morleo,.

ARBITRO: Bombini di Molfetta.

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MESAGNE-SAN VITO 1-3

RETI: 32′ pt Di Dio (M), 42′ pt Medico (SV), 16′ st Morleo (SV), 39′ st Di Giulio (SV)

MESAGNE: Randino, Franciosa, De Luca (10′ st De Fazio), Perchiazzi, Diagnè, Di Dio, Makovic (22′ st De Vito), Tsyganyuk (1′ st Ramanaj, 36′ st Scurti), Fontana, Caiulo, Usman. All. Marchese.

SAN VITO: Dagnano, Camposeo (15′ st Ferente), Tamburrano, Perrone, Morleo, Lazzoi, Quaranta, Medico (22′ st Manta), Procida (10′ st Montanaro), Di Giiulio (40′ st Serio), Russo (22′ st Minelli). All. Caputo.

ARBITRO: Lembo di Bari.

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MANDURIA-RV GROTTAGLIE 0-0

MANDURIA: Lauretti, Mazzarano, Chiochia, Teixeira, Gatto (22′ st Nanou), Lippo, De Mitri (17′ st Napolitano), Coronese, Mbaki, Vapore (22′ st Marangione), Mandurino (22′ st Bevilacqua). All. Marsili.

RV GROTTAGLIE: Soto, Di Re, Fayoseh, Carlucci, Mastrangelo, Abatematteo, D’Arcante, Faccini, Secondo (35′ st Giaracuni), Ruibal, Montechiesi. All. Scardamaglia.

ARBITRO: Saponaro di Foggia.

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GINOSA-V. MATINO 4-3

RETI: 1′ pt Fortunato (G), 16′ pt e 36′ pt Mossolini (M), 10′ st Verdano (G), 14′ st rig. Secka (G), 27′ st Carrino (M), 38′ st Lopez (G)

GINOSA: Lovecchio P,, Lombardi, Appeso (36′ st Larizza), Pietricola (18′ st Lovecchio G.), Passarelli, Cimmarusti, Fortunato (33′ st Abrescia), Verdano, Basta (29′ st Matera), Lenoci (36′ st Lopez), Secka. All. Pizzulli.

V. MATINO: Colapietro, Puzzovio, Gomez, Manni (7′ pt Jallow, 16′ st Forcignanò), Mollo (43′ st De Marco), Beraza, Darboe (18′ st De La Rosa), Mossolini (43′ st Gravili), Carrino, Garcia C., Garcia L. All. Salvadore.

ARBITRO: Carolini di Bari.

(Domenico Ranaldo) – Gara pazzesca e ricca di gol quella andata in scena al “Miani” di Ginosa: a spuntarla sono i padroni di casa che nel finale, grazie ad un guizzo del neo entrato Lopez, superano di misura la Virtus Matino e conquistano i primi tre punti della stagione. Entrambe le squadre erano a secco di punti dopo le prime due giornate e non potevano sbagliare per scrollarsi di dosso lo “0” in classifica. Assenze pesanti nelle fila biancazzurre per i forfait di Prete e Cutuli e la squalifica di Ventura, con il tecnico Pizzulli costretto a reimpostare l’undici di partenza e bravo a leggere la partita nei momenti topici indovinando i cambi. Pronti via ed al minuto 2 il Ginosa sblocca il risultato: invenzione di Verdano per Secka che trova un reattivo Colapietro a sbarrargli la strada, il quale nulla può sul tap-in vincente di Fortunato lesto ad insaccare. Il match sembra incanalarsi sul binario ginosino ed invece il Matino reagisce con orgoglio ed al 15’ perviene al pareggio: Mosolini scarica una sassata dal limite che non lascia scampo a P. Lovecchio. I padroni di casa ripartono a testa bassa ed al 19’ Secka, dal vertice sinistro dell’area, impegna severamente Colapietro che si rifugia in angolo. Al 29’ ospiti vicini al vantaggio con L. Garcia che raccoglie un cross dal fondo ed alza di poco la mira da buona posizione. Al minuto 34 è il Ginosa a rendersi pericoloso con Passarelli che, sugli sviluppi di un angolo, svetta in area mancando di poco il bersaglio grosso. Al 36’ cala il gelo sul “Miani” quando gli ospiti ribaltano la contesa: è ancora Mosolini, dal limite, a sorprendere l’estremo difensore di casa con una conclusione maligna. Passarelli e compagni non demordono ed al 48’ è Secka, su calcio piazzato dal limite, ad andare vicino al pari con la sfera che accarezza il palo. Si va al riposo con il Matino in vantaggio per 2-1. Nella ripresa i biancazzurri di casa (quest’oggi in maglia gialla) entrano determinati alla ricerca della rimonta e, con merito, riescono a centrare il successo. Passano undici minuti ed il Ginosa marca il 2-2: Verdano, dai venti metri, lascia partire una bordata che sorprende Colapietro e si infila nell’angolo destro. I padroni di casa premono ed al 15’ completano la rimonta: Basta viene steso in area e l’arbitro concede il penalty che Secka trasforma per il 3-2. E’ un Ginosa pimpante ma un’amnesia, al minuto 30, permette al Matino di pareggiare con un tiro sporco di Carrino. I padroni di casa, però, hanno il merito di crederci sino alla fine ed al 38’ trovano il nuovo vantaggio: Secka illumina per il neo entrato Lopez che, da puro rapace d’area, con un tocco felpato infila Colapietro in uscita mandando in estasi i tifosi ginosini. I minuti finali vedono la timida reazione dei leccesi che non porta i frutti sperati. Alla fine tre punti importanti che danno linfa al gruppo e consentono di guardare con fiducia al prosieguo del campionato. Prossimo impegno giovedì in Coppa al “D’Amuri” di Grottaglie per la gara di ritorno degli ottavi: si parte dallo 0-0 dell’andata con l’intento di conquistare un risultato positivo per passare il turno. Domenica, invece, trasferta insidiosa in quel di Leverano con l’obiettivo di dare continuità al successo odierno.

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SAVA-LEVERANO 2-1

RETI: 17′ pt Laena (L), 27′ st Richella (S), 41′ st Quazzico (S)

SAVA: Miccoli, Rizzo (47′ st Palomba), Fornaro, Giunta, Ligorio, Fabiano, Quazzico, Richella, Bellanova (43′ st Spinelli), Sernia (15′ st Galeandro), Villani (22′ st Camarda). All. Santoro.

LEVERANO: Franco R., Manca (30′ st Stella), Bardaro, De Luca, Pasculli, Rutigliano (43′ st Pomes), Monteleone, Odone, Nestola, Laena, Perrone (41′ st Suppressa). All. Franco E.

ARBITRO: Calderoni di Bari.

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RUFFANO-LATIANO 0-2

RETI: 38′ pt D’Ippolito, 15′ st Di Leo

RUFFANO: Negro, Halim, Tamborrino, Alessandrì, Pellè, Piccinno (28′ st Trovè), Valentini, Aprile (12′ st Preite), Vergari, Nuzzo, Calzolaro (36′ st Scarlino). All. Galiotta.

LATIANO: Lamarina, Amaddio, Schirinzi, Grande, Ribezzi A., Calò, Pichierri (42′ st Abatelillo), D’Ippolito, Di Leo (40′ st Castagna), Menga (36′ st Galasso), Pascariello (29′ st Gorgoni). All. Ribezzi F.

ARBITRO: Posado di Bari.

(Nuovo Quotidiano di Puglia) – Con un gol per tempo il Latiano passa al “Comunale”, gremito in ogni ordine di posto e con piccola rappresentanza ospite al seguito. Ospiti in vantaggio al 38’ grazie a D’Ippolito che finalizza al meglio un cross infilando Negro. Il Ruffano reagisce nella ripresa ma subisce il raddoppio con un tiro rasoterra di Di Leo dopo un’azione corale. I granata provano sino alla fine a riaprire l’incontro ma invano. Nel finale espulso Pellè per doppia ammonizione.

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V. LOCOROTONDO-TAVIANO 0-0

V. LOCOROTONDO: Palmisano D., Kola, Lacirignola, Simeone, Neglia, Natale J. (23′ st Palmisano F.), Bevilacqua (26′ st Pentassuglia), Laguardia, Romanazzo, Natale R., Di Lonardo (26′ st Sanyang). All. Calabretto.

TAVIANO: Bibba, Carrozza (43′ st Leonetti), Romano (37′ st Coppola), Ribezzi, Fornaro (21′ st Ciriolo), Solimeno, Quarta, Baglivo, Gennari, Castrì (21′ st Giannotti), Cavalera (13′ st Hoxha). All. Costantini.

ARBITRO: Celi di Bari.