NARDÒ – Vertenze, doccia fredda per i granata: penalizzazione in classifica, inibizione per Antico
Dopo bella notizia della prima vittoria in campionato sul campo dell’Ischia, per il Nardò ne arriva una meno bella. La Procura federale Figc, infatti, ha ufficializzato l’accordo per il patteggiamento (ex art. 126 CGS) per il procedimento che vedeva coinvolti la società granata e il suo presidente all’epoca dei fatti, Alessio Antico.
La vicenda riguarda delle somme, quantificate dal Collegio Arbitrale Lnd, non corrisposte entro i termini di legge (30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni) a beneficio di quattro ex calciatori del Nardò, ossia Giacomo Mengoli, Guido Davì, Camillo Francesco De Luca e Luca Guadalupi.
L’accordo verte sulle seguenti sanzioni: tre mesi di inibizione per Alessio Antico; due punti di penalizzazione per il Nardò, da scontare nell‘attuale stagione sportiva. Il Nardò, dunque, passa da cinque a tre punti in classifica, al pari di Francavilla in Sinni e Brindisi.
La nuova classifica:
V. Francavilla 12
Bisceglie 9
Gravina 8
Turris 8
P. Real Normanna 7
Real Forio 7
Nocerina 7
Martina 6
Gladiator 6
Manfredonia 5
Palmese 4
Melfi 4
Ebolitana 4
Nardò (-2) 3
Francavilla in S. 3
Brindisi 3
Ischia 1
F. Andria 1