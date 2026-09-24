ECCELLENZA, PROMOZIONE/B – Il Giudice sportivo, gare del 20.09.2026
Eccellenza girone unico, Promozione pugliese girone B: il Giudice sportivo, gare del 20 settembre 2026.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ECCELLENZA
A. TOMA MAGLIE:
ATL. ACQUAVIVA:
ATL. RACALE: Alessandro Pirretti (4 – Coppa Italia); Roman Lonzo (1 – Coppa Italia)
BITONTO:
BRILLA CAMPI: Luca J. Layus (1 – Coppa Italia)
CANOSA:
COSMANO S. FG:
GALATINA: Giacomo Mengoli (4 – Coppa Italia)
NOVOLI:
N. SPINAZZOLA:
OSTUNI CALCIO 24: Primo M. Rossi (dir., fino al 05.10.26 – Coppa Italia)
POLIMNIA:
SOCCER TRANI:
SQUINZANO:
TARANTO: Francesco Montervino (dir., fino al 05.10.26 – Coppa Italiia)
TAURISANO:
UGENTO:
UC BISCEGLIE:
—
PROMOZIONE/B
ATL. TRICASE:
FOOTBALL TAVIANO:
GINOSA:
LATIANO:
LEVERANO: Augusto Laena (1)
MANDURIA:
MESAGNE:
RV GROTTAGLIE:
RUFFANO: Daniele Gaetani (dir., fino al 01.10.26); Federico Pellè (1)
SAN VITO:
SAVA:
SPORTING ORIA:
TREPUZZI (ex Terre di AeR):
VIRTUS ERCHIE:
VIRTUS LOCOROTONDO: Alessio Romanazzo (1)
VIRTUS MATINO: