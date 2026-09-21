NARDÒ – Primo acuto a Ischia: Trombino trascina i granata, Chianese si gode i tre punti

Arriva da Ischia il primo successo in campionato per il Nardò. La formazione salentina conquista tre punti di fondamentale importanza piegando per 2-1 gli isolani a domicilio al termine di un confronto vibrante. A fare la differenza è la prestazione superlativa di Trombino, autore della doppietta decisiva. I padroni di casa tentano una reazione nel finale di gara accorciando le distanze con Furtado, ma l’ennesimo nervosismo costa caro agli isolani, che terminano il match in nove uomini in seguito ai rossi comminati a Consonni e Iavarone, spegnendo ogni residua ambizione di rimonta.

SUPER TROMBINO E FINALE CONVULSO – Dopo una prima fase di studio tra le due compagini, la squadra ospite comincia a guadagnare campo rendendosi pericolosa con Trombino, fermato da un provvidenziale intervento di Faella. I granata mantengono il pallino del gioco e al 26′ vanno vicinissimi al vantaggio con Sacko che non riesce a correggere il pallone in porta da posizione invitante. È Trombino, poi, a rompere gli equilibri insaccando alle spalle di Lai al 36′, sfruttano un’indecisione degli isolani. Nella ripresa il tecnico di casa Platone prova a scuotere i suoi inserendo forze fresche dall’ammonitrice panchina (Longo, Consonni e Gabriele), ma è ancora il Nardò a mettere alle strette la retroguardia avversaria. Al19′ l’episodio chiave: Margheriti viene steso all’interno dell’area di rigore e l’arbitro indica senza esitazioni il dischetto. Dagli undici metri Trombino è glaciale e firma la personale doppietta per il 2-0 neretino. Poco dopo la squadra salentina sfiora persino il tris con Ceccarini, che sfrutta un’amnesia difensiva locale ma vede la propria conclusione stamparsi sulla traversa. Al 39′ l’Ischia riapre inaspettatamente i giochi con Furtado, veloce a ribadire in rete una deviazione corta di Galli. Il finale diventa un’arena infuocata, ma gli isolani restano in nove per i cartellini rossi mostrati a Iavarone e Consonni, spianando la strada al trionfo granata.

IL DOPO GARA: LA SODDISFAZIONE DI MISTER CHIANESE – Al triplice fischio esplode la gioia del tecnico del Nardò Mauro Chianese, che esalta la prestazione dei suoi ragazzi: «Non era facile venire a giocare e vincere su questo campo. Siamo una squadra giovane, devo fare i complimenti ai ragazzi che non si sono mai disuniti. Ci portiamo a casa questa vittoria, sono davvero contento per questi ragazzi che vedono premiata la loro applicazione e i loro sacrifici. Devo dire bravi ai miei giocatori, che non si risparmiano mai. È una vittoria che dà tanta autostima e ci consente di lavorare con serenità». (US Nardò Calcio)

Domenica prossima, derby casalingo contro il Martina.

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IL TABELLINO

Ischia (NA), stadio “E. Mazzella”

domenica 20.09.2026, ore 14.30

Serie D/H 2026/27, giornata 4

ISCHIA-NARDÒ 1-2

RETI: 34′ pt e 19′ st rig. Trombino (N), 43′ st Furtado (I)

ISCHIA: Lai, Falla (33′ st Fomete), Iavarone, Algueche (1′ st Consonni), Malaspina (21′ st Forcini), Memeo (14′ st Gabriele), Faella, Gningue (14′ st Longo), Carnevale, Montanino, Furtado. All. Platone.

NARDÒ: Galli, Russo, Atteo, Margheriti (1′ st Dell’Orzo), Trombino, Spinelli, Rashidi, Lugano (31′ pt Rivadero, 14′ st Banse), Vitale, Ceccarini (39′ st Coulibaly), Sacko (33′ st Topazzini). All. Chianese.

ARBITRO: De Paolis di Cassino.

NOTE: Espulsi Consonni (I) al 44′ st, Iavarone (I) al 50′ st.

RISULTATI E CLASSIFICA