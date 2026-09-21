LECCE – Si svuota lo spogliatoio, in otto in partenza per raggiungere le rispettive nazionali

Da ieri, dunque, è arrivato il “rompete le righe” per i nazionali. Sono sette i tesserati giallorossi della prima squadra (e uno della Primavera) a fare le valigie per raggiungere le rispettive rappresentative. Nel dettaglio:

1. Tiago Gabriel (U21 Portogallo): Bulgaria-Portogallo U21 (25/09); Portogallo-Gibilterra U21 (30/09); Portogallo-Cechia (06/10), tutte gare valide per le qualificazioni agli Europei;

2. Oumar Ngom (Mauritania): Mauritania-Rep. Centrafricana (24/09), Benin-Mauritania (29/09), qualificazioni per la Coppa d’Africa;

3. Omri Gandelman (Israele): Austria-Israele (24/09); Israele-Irlanda (27/09); Israele-Kosovo (01/10); irlanda-Israele (04/10), qualificazioni per la Nations League;

4. Sadik Fofana (Togo): Togo-Burundi (25/09), Zambia-Togo (29/09), qualificazioni per la Coppa d’Africa;

5. Konan N’Dri (Niger): Algeria-Niger (06/10), amichevole;

6. Kialonda Gaspar (Angola): Egitto-Angola (25/09), Angola-Malawi (06/10), qualificazioni Coppa d’Africa;

7. Lassana Coulibaly (Mali): Mali-Capo Verde (25/09); Liberia-Mali (29/09); Tunisia-Mali (03/10), qualificazioni Coppa d’Africa;

Ad essi si aggiunge la chiamata di Plamen Penev da parte della nazionale bulgara U19: il portiere della Primavera sarà potenzialmente impegnato in Serbia-Bulgaria U19 (24/09); Ungheria-Bulgaria U19 (26/09); Bulgaria-Romania U19 (29/09), tutte amichevoli.

La ripresa della preparazione del Lecce è fissata per giovedì mattina, 24 settembre, a Martignano.

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Aggiornamento del 22/09 h 16.00: I calciatori convocati diventano dieci. Alla lista sopra elencata si aggiungono: