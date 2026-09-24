CASARANO – Nasce il “Casarano College”: scuola e pallone si fondono nella Casa dell’Atleta

Il Casarano Calcio compie un passo fondamentale nel percorso di crescita e valorizzazione dei propri tesserati lanciando il progetto “Casarano College”. L’iniziativa, promossa nell’ambito delle attività dell’Academy rossazzurra, nasce per integrare in maniera concreta formazione scolastica, calcio ed educazione civica e culturale.

Al momento sono 13 i ragazzi del settore giovanile inseriti nel programma: gli atleti seguiranno le lezioni scolastiche direttamente all’interno della “Casa dell’Atleta”, trasformata per l’occasione in una vera e propria aula didattica. Il percorso educativo è realizzato in stretta sinergia con i docenti del Liceo Docet di Casarano e mira a conciliare gli impegni sportivi con il diritto allo studio.

Il piano di studi è incentrato sullo sviluppo delle competenze di cittadinanza europea e sulla crescita relazionale dei giovani, con un focus specifico sulla padronanza della lingua inglese per garantire loro un’apertura verso contesti internazionali.

Entusiasta il presidente Antonio Filograna Sergio: “Per noi indossare questa maglia significa anche studiare e prepararsi ad affrontare la vita. Un ringraziamento va alla Dirigente del Liceo Docet, prof.ssa Lucia Saracino, per la collaborazione già avviata lo scorso anno”.

Con il “Casarano College”, la società salentina propone un modello virtuoso nel panorama calcistico nazionale, dimostrando che la formazione della persona deve sempre precedere la prestazione sul campo.