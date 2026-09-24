PROMOZIONE – Coppa Italia, risultati ritorno primo turno e qualificate
Giornata di Coppa Italia Promozione con le gare di ritorno del primo turno. I risultati:
San Marco-Atl. Gargano 3-4 (and. 0-1)
Virtus Bisceglie-Don Uva 1-3 (and. 2-0)
Molfetta Sportiva-Corato 3-3 (and. 1-5)
V. Palese-Molfetta Calcio 1-2 (and. 2-3)
Real Putignano-Arboris Belli 0-1 (and. 1-1)
V. Locorotondo-San Vito 0-0 (and. 2-2)
Mesagne-Latiano 0-6 (and. 0-2)
Sp. Oria-V. Erchie 0-5 (and. 0-1)
Leverano-Trepuzzi 2-4 (and. 1-3)
F. Taviano-V. Matino 5-1 (and. 1-1)
Atl. Tricase-Ruffano 4-1 (and. 1-0)
RV Grottaglie-Ginosa 3-4 dcr (and. 0-0)
Manduria-Sava 2-0 (and. 1-2)
Ideale Bari-Trianum 2-3 (and. 1-3)
Noicattaro-Norba Conversano 4-1 (and. 6-0)
Lucera-San Severo 1-6 (gara di andata)
(in grassetto le qualificate al secondo turno)
Ottavi di finale: 8 e 22 ottobre.